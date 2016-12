Le FMI apporte sa "pleine confiance" à Lagarde après sa condamnation

Malgré le jugement de la Cour de justice de la République (CJR), l'ayant reconnu coupable de "négligence" dans l'affaire Tapie-Crédit Lyonnais, Christine Lagarde peut compter sur le soutien du FMI. Son conseil d'administration "réaffirme sa pleine confiance dans la capacité de la directrice générale de continuer d'assumer ses fonctions efficacement" selon un communiqué publié lundi soir.

Lire aussi : Lagarde jugée coupable mais dispensée de peine

Le conseil d'administration a apporté son soutien à Mme Lagarde tout au long de la procédure. Il a assuré avoir pris en compte "tous les éléments pertinents" pour prendre sa décision, notamment "le fantastique leadership de la directrice générale et l'important et respect et confiance qu'elle inspire sur le globe".

Soutien des Etats-Unis

L'organe de direction du FMI, qui a nommé Christine Lagarde à son poste et avait la possibilité de la destituer, se dit par ailleurs prêt "à continuer à travailler (avec elle) pour s'attaquer aux difficiles défis auxquels l'économie mondiale fait face".

Dans un communiqué distinct, les Etats-Unis, premiers actionnaires du FMI, ont eux aussi apporté leur soutien à Mme Lagarde, assurant avoir "pleine confiance" dans sa capacité à guider le FMI dans un "moment crucial pour l'économie mondiale".

L'ancienne ministre a de son côté annoncé qu'elle ne déposerait pas de recours pour contester le jugement de la CJR. "Ce n'est pas la décision que j'aurais préférée mais il faut à un moment savoir tourner la page, arrêter un procès et se consacrer aux tâches qui sont les miennes", a affirmé la directrice générale qui avait la possibilité de former un pourvoi en cassation contre le jugement rendu lundi à Paris.

(Avec AFP)