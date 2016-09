Le gouvernement brésilien lance un vaste programme de privatisations

Une page est en train de se tourner, au Brésil. Le nouveau gouvernement de Michel Temer a lancé mardi un vaste programme de privatisations sur lequel il entend s'appuyer pour relancer l'investissement dans un pays en pleine débâcle économique. Brasilia a ainsi prévu de céder d'ici mars des licences d'exploitation pour les aéroports de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis et Fortaleza. Il entend également concéder courant 2017 des droits d'exploitation des routes fédérales dans le Centre-Ouest et dans le Sud.

Avec ce programme de privatisations, conjugué à l'instauration d'une politique d'austérité, le président Michel Temer, qui a remplacé Dilma Rousseff depuis que cette dernière a été destituée, cherche à combler le déficit budgétaire et réduire l'endettement qui a précipité la note souveraine brésilienne en catégorie spéculative.

"Nous devons ouvrir le pays au secteur privé parce que l'Etat ne peut pas tout faire", a déclaré le président à ses ministres lors de la présentation de son programme, baptisé "Projet croissance".

Des mines de phosphate, de cuivre et de plomb ouvertes au privé

Le gouvernement espère relancer l'intérêt du secteur privé en modifiant la législation qui prévoit que la société pétrolière publique Petrobras prenne systématiquement une participation de 30% dans tous les nouveaux projets.

Le gouvernement de Michel Temer va également privatiser l'année prochaine six distributeurs d'électricité détenus par la compagnie publique Electrobras dans le Nord et le Nord-Ouest. Il prévoit en outre de céder en 2018 la compagnie carioca de distribution d'eau et de traitement des eaux usées Cedae. Parmi les concessions minières qui seront ouvertes au privé, figurent les sites d'exploitation de phosphate, de cuivre, de plomb, de zinc et de charbon.

Le gouvernement espère lever 24 milliards de dollars (21,40 milliards d'euros) à partir de son programme de concessions dont 11 milliards en provenance des secteurs du gaz et du pétrole.

