Le Vénézuela renforce ses alliances pour stabiliser le prix du pétrole

Le Venezuela fait face depuis plusieurs années à une crise économique et politique qui s'est aggravée avec la chute du prix du brut. Les pays membres de l'Opep se sont mis d'accord en septembre pour limiter leur plafond de production pour renforcer les prix.

"Pour stabiliser les prix du pétrole, il faut réfléchir (...) augmenter les consultations entre les pays producteurs, Opep et non-Opep", a déclaré M. Maduro lors d'une rencontre avec le président iranien Hassan Rohani, selon le site de la présidence iranienne. "Les pays producteurs doivent chercher un accord juste pour stabiliser les prix", a-t-il ajouté.

"L'Iran soutiendra toute action pour stabiliser le marché du pétrole, assurer un prix et des quotas justes," a déclaré de son côté le président iranien, qui a estimé que "la coopération entre les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ceux qui ne font pas partie du cartel était "nécessaire".

Pour sa part, le numéro un iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que la baisse du prix du pétrole était "un instrument" utilisé par les États-Unis pour faire pression sur les "pays indépendants", selon son site officiel.

"On peut adopter une politique rationnelle et renforcer la coopération pour déjouer ces complots et cette politique hostile", a-t-il déclaré".