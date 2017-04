Le Venezuela va claquer la porte de l'Organisation des Etats américains

L'affrontement entre l'Organisation des Etats américains (OEA) et le Venezuela prend une nouvelle tournure. La ministre des Affaires étrangères Delcy Rodriguez a déclaré mercredi à la télévision que le pays allait purement et simplement quitter l'organisation, dans le but de protester contre ce qui est décrit comme une campagne contre le pays menée par l'institution, basée à Washington.

Déjà en froid avec le Mercosur, dont il a été suspendu, le Venezuela est en désaccord depuis plusieurs mois avec l'OEA, un regroupement des Etats souverains du continent (sauf Cuba, exclue en 1962) qui a pour but d'œuvrer au renforcement de la paix et de la sécurité. La raison ? Des déclarations du secrétaire général de cette dernière Luis Almagro, estimant que l'appartenance du Venezuela à l'OEA devait être suspendue si le pays n'organisait pas "aussi rapidement que possible" des élections générales.

Le bilan des troubles s'alourdit

Mardi, Caracas avait brandi la menace d'un retrait de l'OEA en cas de convocation par cette instance d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de ses membres pour discuter du pays, en proie à de violents troubles politiques.

Les forces de sécurité vénézuéliennes ont tiré des grenades lacrymogènes et au canon à eau sur des manifestants qui leur lançaient des pierres mercredi sur un pont de Caracas alors que le bilan des violences politiques s'est encore alourdi à au moins 29 morts.

(Avec Reuters)