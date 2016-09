Les Etats-Unis vont fournir à Israël pour 38 milliards de dollars d'aide militaire

Les Etats-Unis et Israël ont réglé les derniers détails d'un accord portant sur le versement d'une l'aide militaire américaine sur dix ans et l'accord sera conclu mercredi, indique le département d'Etat. Selon Reuters, l'accord prévoir le versement de 38 milliards de dollars d'aide sur dix ans.

Il s'agit du plan d'aide le plus ambitieux jamais accordé par Washington à un pays étranger, mais il s'accompagne de concessions importantes dont s'est porté garant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ont dit des responsables des deux pays.

L'Etat hébreu ne pourra plus demander de fonds supplémentaires

Israël s'est ainsi engagé à ne pas réclamer de fonds supplémentaires au Congrès au-delà de ce qui est convenu annuellement dans le plan et à mettre fin progressivement à une disposition qui permettait depuis les années 1980 à l'Etat hébreu de dépenser une partie de l'aide américaine (26,3% aujourd'hui) pour financer sa propre industrie de défense sans se fournir sur le marché américain, précise-t-on.

Le négociateur en chef israélien, Jacob Nagel, directeur par intérim du conseil de sécurité nationale, est arrivé la nuit dernière à Washington en prévision de la cérémonie de signature, indique une source citée par Reuters.

Dix mois de négociations

Près de dix mois de négociations entre Israël et les Etats-Unis sur cette aide ont mis en relief les désaccords entre Benjamin Netanyahu et Barack Obama concernant l'accord sur le nucléaire iranien ou la question palestinienne. Les deux dirigeants ne signeront pas le document, même s'il n'est pas exclu qu'ils se rencontrent la semaine prochaine en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York.

Benjamin Netanyahu a jugé qu'il valait mieux conclure un accord avec Barack Obama, qui quittera la Maison blanche en janvier prochain, plutôt que de prolonger l'incertitude en espérant de meilleures conditions avec celui ou celle qui lui succédera, indiquent des responsables des deux gouvernements. Selon son entourage, Barack Obama souhaitait pour sa part conclure un nouvel accord avant la fin de sa présidence, le jugeant important pour son bilan. Les républicains l'accusent de ne pas prêter suffisamment attention à la sécurité d'Israël, ce que la Maison blanche dément avec vigueur.

Le nouveau plan sur dix ans, qui entrera en vigueur à l'expiration du programme actuel en 2018, doit permettre à Israël de conserver un "avantage militaire qualitatif" sur ses voisins, comme l'exigent les résolutions du Congrès américain.

Benjamin Netanyahu réclamait 4,5 milliards de dollars par an

Il prévoit au moins 3,8 milliards de dollars (3,4 milliards d'euros) d'aide par an, contre 3 milliards de dollars en vertu du programme actuel, indique-t-on de sources officielles. Netanyahu avait initialement cherché à obtenir 4,5 milliards par an.

Le nouveau plan intégrera pour la première fois les fonds consacrés à la défense antimissile, qui était jusqu'ici financée par des accords spécifiques votés par le Congrès. Les élus américains ont ces dernières années voté jusqu'à 600 millions de dollars par an pour la défense antimissile israélienne.