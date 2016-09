Les revenus des Américains ont connu une hausse record en 2015

Le revenu des Américains a connu une hausse record en 2015. Selon un document publié par le département du commerce américain, le revenu médian a atteint 56.200 dollars, un niveau jamais égalé depuis 2007. Ce qui fait une différence de près de 2.800 dollars par rapport à 2014.

En variation, l'augmentation est encore plus impressionnante. Ce bond de 5 % entre 2014 et 2015 est la hausse la plus importante depuis que ces données sont enregistrées par l'administration américaine en 1968 comme l'illustre le graphique ci-dessous.

La hausse impressionnante des revenus est principalement due à une amélioration du marché du travail pour les emplois à plein-temps. En 2015, plus de 2,5 millions de personnes auraient été embauchées pour de tels contrats explique Trudi Renwick, du département américain du commerce.

Le président Obama s'est félicité de ces améliorations pour les revenus et la pauvreté lors d'une réunion de soutiens pour la campagne d'Hillary Clinton à Philadelphie.

Une baisse importante du taux de pauvreté

Cette hausse record des revenus des ménages s'est en effet accompagnée d'une baisse de la pauvreté aux Etats-Unis. Le taux de pauvreté a fléchi à 13,5 % en 2015 contre 14,8 % en 2014, un niveau jamais atteint depuis 2008. 43 millions de personnes seraient concernées par la pauvreté en 2015, soit 3,5 millions de moins qu'en 2014. Malgré cette bonne nouvelle, des disparités territoriales persistent. Aux Etats-Unis, le taux de pauvreté est calculé comme la proportion de la population dont les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer un niveau de vie estimé comme minimum par l'administration américaine.

La baisse du taux de pauvreté (-8%) entre 2014 et 2015 n'a jamais été aussi importante depuis 1980. Au regard des données présentes sur le graphique, le second mandat de Barack Obama a été marqué par une baisse régulière de la pauvreté outre-Atlantique contrairement au premier mandat. En pleine campagne présidentielle, le camp démocrate devrait marquer des points face à Donald Trump.