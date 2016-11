Microsoft : des bonus pour les cadres qui promeuvent la diversité

Le géant de la tech veut mettre un point d'honneur à amplifier la diversité au sein de son groupe. Dans un post de blog publié la semaine dernière, Gwen Houston qui est chargée de la diversité et de l'inclusion au sein de la compagnie a évoqué "un récent progrès" dans la diversité des effectifs tout en soulignant une sous-représentation des minorités visibles. Mais l'éditeur de logiciels a fait des propositions pour améliorer le recrutement des personnes issues des minorités.

Souvent pointées du doigt pour le manque de mixité dans leurs effectifs, les start-up et les géants du web essayent de faire des efforts pour améliorer leurs statistiques dans ce domaine. Mais le sujet fait régulièrement polémique outre-Atlantique et le gouvernement américain a publié une étude en mai dernier qui souligne que "le manque de diversité parmi les employés du secteur technologique est devenu une préoccupation centrale de l'action gouvernementale."

>>Lire aussi : Silicon Valley, French Tech : où sont les femmes et les minorités ?

La part des femmes en baisse

D'après les dernières données de Microsoft, la part des femmes serait en légère baisse entre 2015 et 2016 passant de 26,8% à 25,8% (31.064 employées en 2015 contre 29.302 en 2016). Gwen Houston explique cette diminution par des restructurations dans le domaine de la téléphonie qui a entraîné des fermetures d'usines. La main d'oeuvre de ces lieux de production était essentiellement composée de femmes et ces fermetures ont donc eu des conséquences sur la représentation des femmes dans les effectifs. La responsable rappelle néanmoins que les femmes sont de plus en plus présentes pour des postes à responsabilité.

Gwen Houston en charge de la diversité et de l'inclusion chez Microsoft. Crédits : Microsoft.

Du côté des minorités ethniques, "nous voyons de modestes gains dans la représentation des employés noirs et hispaniques," explique Mme Houston. Si les progrès sont très faibles pour ces dernières minorités, "nos récentes tendances dans les recrutements nous donnent quelques raisons d'être optimiste."

Des mesures pour renforcer la diversité

Pour accélérer ces récents progrès, Gwen Houston a proposé une série de mesures visant à renforcer la mixité dans les embauches. L'une des plus importantes et inédite au sein du groupe concerne la hausse des bonus pour les cadres seniors qui font des progrès en matière de diversité dans leurs équipes. Peu de précisions ont été apportées en ce qui concerne le montant de ces bonus. En revanche, d'autres mesures et renforts ont été détaillées :

Poursuivre une culture du lieu de travail qui doit être plus "inclusif" avec tous les employés

Poursuivre des campagnes de recrutement pour attirer et retenir plus de talents issus de la diversité

Lancer un site nommé "Inclusive Hiring" (recrutement inclusif) pour élargir les sources de recrutement et attirer plus de talents

Etendre la portée de la formation interne "Dialogue Across Differences" pour atteindre plus de 7000 employés et 900 cadres à travers le monde

Investir dans l'éducation et des programmes de formation en interne

Lancer des produits pour des audiences diverses comme la Xbox Gaming for Everyone

La mesure d'encouragement sous forme d'incitation financière aux managers pourrait servir d'exemple pour d'autres firmes comme Facebook où seulement 16% des ingénieurs seraient des femmes.