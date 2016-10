Mis en cause par Trump, Warren Buffet publie sa déclaration fiscale

Les pratiques fiscales du candidat républicain sont lourdement critiquées aux Etats-Unis. Lors du débat de dimanche dernier, il a pour la première fois admis avoir échappé à la fiscalité américaine après avoir accusé une perte d'un milliard de dollars en 1995. Le procédé employé par Trump nommé "carry forward" permet d'appliquer une moins-value aux revenus après avoir connu une perte. Ce dispositif est parfaitement légal outre-Atlantique.

Pour assurer sa défense, Donald Trump a profité du débat présidentiel de dimanche soir pour affirmer qu'il n'était pas le seul à utiliser des déductions massives d'impôts pour éviter de payer des taxes sur ses revenus en mettant en cause Warren Buffet, soutien de la candidate démocrate."Plusieurs de vos amis ont utilisé des déductions encore plus grandes," a-t-il déclaré en ajoutant que "Warren Buffet a profité d'une déduction massive".

Une réponse par les faits

Attaqué, Warren Buffet a répliqué en rendant publiques ses déclarations d'impôts sur le revenu. Dans une lettre publiée lundi, il a répondu qu'il "payait une taxe fédérale sur le revenu depuis 1944. J'ai les copies de toutes mes 72 déclarations et je n'ai jamais utilisé de déductions pour moins value." Il a également apporté des précisions sur sa déclaration de 2015. Il apparaît qu'il a payé plus de 1,8 million de dollars d'impôts fédéraux sur un revenu dépassant 11,5 millions de dollars.

Donations à des oeuvres caritatives

La fortune du troisième homme le plus riche selon Forbes, provient en grande partie de sa société d'investissement Berkshire Hataway. A 86 ans, le multimilliardaire fait encore don d'une partie de sa richesse à des organisations philantropiques. Il a déclaré qu'il avait fait plus de 2,8 milliards de dollars de dons en 2015 à ces oeuvres de bienfaisance. Pourtant, sa déclaration fiscale n'indiquait qu'une déduction de 5,5 millions de dollars selon Bloomberg, précisant que la loi fiscale limitait les déductions sur les dons faits à des oeuvres caritatives. Il a également mis au défi Donald Trump de rendre publiques ses déclarations fiscales.

Le milliardaire du Nebraska n'en est pas à son premier coup d'essai. Au mois d'août dernier, il avait pressé Donald Trump de publier sa déclaration de revenus qui est un passage obligé pour les candidats à la présidentielle américaine depuis 1976.