"Onward Together" : la déclaration de guerre d'Hillary Clinton à Donald Trump

"Résistez, insistez, persistez, engagez-vous." C'est le slogan du nouveau parti politique "Onward Together", soit en français "En avant ensemble", lancé par Hillary Clinton ce lundi 15 mai 2017. Son but : encourager les Américains, et notamment ceux qui ont voté pour elle lors de l'élection présidentielle de 2016, dans la lutte contre le nouveau président des Etats-Unis, Donald Trump. Cette organisation a pour objectif de soutenir l'engagement politique des citoyens.

We're launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 mai 2017

"Nous lançons Onward Together pour encourager les gens à s'impliquer, à s'organiser et même à être candidats"

L'ex-candidate démocrate explique sur Twitter avoir passé des mois en vacances et en famille à réfléchir à son prochain coup. Elle semble aujourd'hui avoir trouvé sa prochaine mission : empêcher les démarches de Trump qu'elle considère dangereuses pour le futur des Etats-Unis.

Hillary Clinton appelle ainsi les Américains à la rejoindre dans son mouvement, sur le site de "Onward Together", en insistant sur l'importance de l'engagement politique des citoyens et de leur importance sur la route du changement.

"L'engagement citoyen est essentiel à tous les niveaux pour une démocratie forte et vivante. Ces derniers mois, nous avons vu ce qui était possible lorsque les gens se rassemblent pour lutter contre le harcèlement, la haine, les mensonges et la division, et se battent pour une Amérique plus juste et plus inclusive", explique Clinton sur son site.

La démocrate, que le Monde décrit comme une nouvelle "mentor politique", demande plus particulièrement à ses 66 millions d'électeurs de novembre dernier de se mobiliser pour les années à venir.

"Les obstacles auxquels nous faisons face en tant que pays sont bien réels. Mais qui sait ce que nous pouvons atteindre si nous abordons les combats à venir avec la passion et la détermination que nous ressentons aujourd'hui et que nous apportons cette énergie en 2017, 2018, 2020 et au-delà," encourage la Démocrate.

Avec son mouvement "Onward Together", dont le nom rappelle le mouvement "En Marche !" du nouveau président français Emmanuel Macron, Clinton s'oppose clairement et directement à Donald Trump. Elle va même jusqu'à apporter son soutien, sous-entendu financier, sur Twitter, à des organisations qui se battent contre les discriminations et pour les victimes de la politique de Trump. Parmi ces associations, on trouve Indivisible Team, Color or Change et Run for Something. Toutes luttent pour faire entendre la voix des citoyens démocrates, et se préoccupent de certains problèmes de racisme et de sexisme au sein de la sphère politique.

We are so grateful for her assistance in amplifying our reach. You can read more about our fundraising philosophy: https://t.co/pOTOOyXrLK — Indivisible Guide (@IndivisibleTeam) 15 mai 2017

Bien qu'Indivisible Team ne souhaite pas recevoir de soutien financier, ils apprécient tout de même l'aide que leur apporte Clinton : "Nous sommes tellement reconnaissants qu'elle nous aide à nous répandre [pour toucher plus de gens]."

D'après l'ancienne première dame, certaines figures politiques importantes participeraient aussi au projet, notamment Howard Dean, ancien président du Democratic National Committee (le Comité National Démocratique) et candidat à la primaire démocrate en vue de l'élection présidentielle en 2004.

Les Républicains sereins: Clinton n'est pas une menace

En automne prochain, Hillary Clinton compte sortir son livre sur ses réflexions et les raisons de sa défaite le 8 novembre 2016 face aux Républicains. Elle y expliquera notamment l'impact que l'intervention du FBI a eu à la fin de sa campagne, suite à l'affaire de confidentialité d'emails.

De son côté, le parti républicain américain a fortement critiqué la démarche "Onward Together" d'Hillary Clinton. Selon eux, cette organisation n'est simplement que son ancienne campagne ("Stronger Together", soit "Plus forts ensemble") cachée sous une nouvelle formule.

Le porte-parole du Republican National Committee (Comité National Républicain), Michael Ahrens, a affirmé que Clinton ne pourrait concrètement rien faire qui puisse faire peur à son parti.