Pénurie d’œufs en Corée du sud : un pont aérien organisé

La grippe aviaire, qui sévit depuis novembre dernier en Corée du Sud, force le gouvernement à prendre une mesure extraordinaire. Séoul va en effet importer des œufs frais par avion depuis les Etats-Unis, une information confirmée mercredi par des sources industrielles et le ministère coréen de l'Agriculture.

Les deux principales compagnies aériennes du pays, à savoir Korean Air et Asiana Airlines, vont acheminer cette semaine 200 tonnes d'œufs au total, ce qui représente 2,98 millions d'unités. Les produits doivent être livrés dans les magasins et supermarchés juste avant le Nouvel An lunaire. Cette fête, qui a lieu fin janvier, est un moment particulièrement attendu dans le pays.

Le prix de l'œuf en hausse de 74%

En plus de cette première livraison, 200 tonnes supplémentaires seront acheminées la semaine prochaine. Depuis le début de l'épidémie, en novembre, la Corée du Sud, 51 millions d'habitants, a abattu plus de 31 millions de volailles, essentiellement des poules pondeuses, ce qui a conduit à une envolée du prix des œufs dans un contexte de pénurie.

Le prix de détail moyen pour 30 œufs était de 9.440 wons (7,49 euros) ce mercredi, ce qui représente une hausse de près de 74% par rapport au prix du 18 novembre, jour où l'épidémie de grippe aviaire a été confirmée.

(Avec Reuters)