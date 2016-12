Pétrole : hors Opep, 11 pays acceptent de baisser leur production

Onze pays producteurs de pétrole non membres de l'Opep ont donné leur accord samedi à Vienne pour diminuer leur production de 558.000 barils par jour, s'associant au pacte de limitation conclu entre membres de l'Opep, en vue d'une remontée des prix, a annoncé l'Opep. "Je suis heureux d'annoncer qu'un accord historique a été atteint", a déclaré le président de l'Opep et ministre qatari de l'Energie, Mohamed Saleh Al-Sada, à l'issue d'une réunion à Vienne en parlant d'une décision "historique".

La Russie sera le plus important de ces contributeurs et avait déjà annoncé qu'elle baisserait son offre de 300.000 barils par jour. Les autres pays à participer à l'effort seront le Mexique, le Kazakhstan, la Malaisie, Oman, l'Azerbaïdjan, Bareïn, la Guinée équatoriale, le Sud Soudan, le Soudan et Brunei, a ajouté M. Al-Sada. L'accord sur 558.000 barils est un peu en retrait de l'objectif de 600.000 barils qu'avait annoncé l'Opep lors de sa dernière réunion du 30 novembre.

Une annonce attendue

M. Al-Sada a précisé que le cartel allait continuer à travailler en vue de convaincre d'autres producteurs extérieurs à l'organisation de contribuer à ce pacte. La rencontre avait débuté en milieu de matinée au siège de l'Opep, à Vienne, dans un climat d'optimisme. Le but était d'étendre l'accord de réduction de la production du cartel, conclu le 30 novembre, aux pays exportateurs hors de l'OPEP.

Une telle annonce était attendue par les analystes pour asseoir la crédibilité de l'organisation et de son engagement à limiter la production, afin que les cours, qui ont retrouvé des couleurs, ne retombent pas trop vite. Après avoir inondé le marché d'or noir et provoqué une dégringolade spectaculaire des prix depuis 2014, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) étaient parvenus le 30 novembre à s'entendre sur une baisse de leur propre production de 1,2 million de barils par jour, dans le but de mettre fin à la volatilité des cours.

(avec AFP)