Philippines : le président veut en finir avec le tabac

Le président philippin est encore dans la surenchère. Elu à la tête du pays en mai dernier avec 39 % des suffrages, Rodrigo Duterte veut mettre en place une réglementation qui vise à bannir le tabac des lieux publics dans le second pays le plus peuplé d'Asie du Sud-Est. Selon Reuters, les militants pour la santé publique qui se battent depuis longtemps contre les lobbies de l'industrie du tabac ont salué l'initiative du dirigeant philippin.

Un espace public à définir

La secrétaire nationale à la Santé Paulyn Ubial espère même que le président signerait l'interdiction dans les prochaines semaines. La définition des espaces publics doit être intégrée dans la loi avant la fin du mois d'octobre et celle-ci devrait prendre effet le mois prochain. D'après les journaux locaux, l'interdiction dans les espaces publics devrait concerner l'intérieur et l'extérieur. Citée par les médias, la secrétaire à la santé a expliqué que "les parkings, les stations de bus et même l'intérieur des véhicules. Tous ces lieux sont considérés comme des espaces publics". Elle a néanmoins clarifié sa position par la suite en précisant que la loi allait seulement s'appliquer pour les véhicules publics.

Près d'un tiers de la population fume

Selon un rapport de Control Alliance pour l'Asie du Sud Est, les Philippines compteraient plus de 17,3 millions de fumeurs, soit un tiers de la population adulte du pays. Près de la moitié des hommes et 9% des femmes fument dans le pays d'après les experts. Dans une approche régionale, le taux de prévalence(*) qui permet de faire des comparaisons entre les pays (voir graphique) indique que les Philippines présentent le second taux (28,3%) le plus important après l'Indonésie (36%). De même que pour la consommation de cigarettes par an et par habitant, l'archipel arrive également en seconde position (1016 cigarettes par an et par habitant) après l'Indonésie (1115/an et par habitant).

<a href="#"><img alt="Dashboard 1 " src="'https://public.tableau.com/static/images/co/consommationdetabacenAsie/Dashboard1/1_rss.png%20" style="border: none"></a>

[Graphique interactif] Vous pouvez choisir l'indicateur à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de l'infographie.

Le manque à gagner pour l'économie du pays s'élèverait à 4 milliards de dollars en prenant en compte les coûts pour le système de santé et la perte en productivité chaque année.

L'industrie du tabac sous pression

Avec cette décision, les géants de l'industrie du tabac pourraient perdre des marchés en Asie du Sud-Est sachant que 70% du marché philippin du tabac est détenu par Philip Morris International. Un porte parole de la firme a adressé des requêtes sur la proposition d'interdiction à l'institut du tabac aux Philippines, qui représente les intérêts de l'industrie dans le pays. Le gouvernement de Duterte aurait également proposé d'augmenter les taxes sur les cigarettes et tous les produits relatifs au tabac.

Une interdiction déjà mise oeuvre

La proposition d'interdire le tabac dans les lieux publics à l'échelle nationale existe déjà au niveau local. Dans la commune de Davao, où Duterte a été maire pendant 22 ans, toute personne fumant dans les lieux publics risque une amende 5.000 pesos philippins (103 dollars) ou quatre mois de prison. Selon des faits rapportés par plusieurs médias et relayés par Reuters, Duterte, en tant que maire, a déjà obligé personnellement un homme à écraser sa cigarette et à avaler le mégot après que ce dernier à refuser de l'éteindre, dans un restaurant. Si le dirigeant n'est n'est pas à sa première sortie en matière de fermeté et de répression, il pourrait encore susciter des polémiques.

(*) Taux de prévalence : le nombre de fumeurs d'un groupe donné, divisé par la population totale de ce groupe, exprimé sous forme de pourcentage. Peut aussi être désignée comme « taux de tabagisme »