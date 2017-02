PIB : la France exclue du top 10 des puissances mondiales en 2050

Le PIB français détrôné par celui du Mexique en 2050 ? C'est ce qu'affirme une étude de PwC* publiée début février, qui se livre à un exercice de prospective. D'après le cabinet de conseil, six des sept premières puissances mondiales devraient être des économies émergentes. "Le centre de gravité de l'économie mondiale devrait continuer de s'éloigner des pays matures pour s'orienter vers les économies émergentes en Asie et ailleurs", assure dans l'étude Pascal Ansart, associé Strategy&, l'activité de conseil en stratégie de PwC.

Dans le top 10 des économies mondiales, les pays émergents (Chine, Inde, Brésil, Indonésie, Mexique, Russie et Turquie) devraient atteindre "une croissance annuelle moyenne de 3,5% pour les 34 prochaines années"... Loin devant la croissance de 1,6% prévue pour la France, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Au point que l'Hexagone pourrait perdre sa dixième place à l'horizon 2030 au profit du Mexique, en terme de PIB en parité de pouvoir d'achat (PPA). La France pourrait ainsi glisser jusqu'à la douzième place en 2050.

L'Afrique, grande absente du top 10

La grande absente du top 10 est l'Afrique : le Nigeria, premier pays africain dans le classement, se positionnerait seulement à la quatorzième place. "La croissance dans de nombreux pays émergents sera soutenue par une relative dynamique démographique, explique dans l'étude Vladislava Iovkova, Senior Manager Strategy & spécialiste en analyses économiques. Cette évolution devrait néanmoins s'accompagner d'investissements dans l'éducation et d'une amélioration des fondamentaux macroéconomiques pour garantir suffisamment d'emplois aux jeunes en nombre croissant dans ces pays."

En terme de PIB en PPA, la Chine est déjà à la tête du classement en 2016 et devrait asseoir sa position dominante en 2050 - suivi par l'Inde et les Etats-Unis. Ainsi, entre 2016 et 2050, la part relative de la Chine et de l'Inde au sein du PIB mondial devrait respectivement passer de 18% à 20% et de 7% à 15%. Celle des Etats-Unis quant à elle devrait chuter de 16% à 12%. Cette croissance des émergents devrait se traduire par une augmentation des salaires, mais la convergence totale des niveaux de revenu à travers le monde ne devrait pas se réaliser dans 34 ans. Vladislava Iovkova précise : "En 2050, le niveau de revenu moyen des États-Unis sera environ le double de celui de la Chine et le triple de celui de l'Inde - mais il est également possible que les inégalités de revenus entre les pays continuent de croître, notamment en raison des évolutions technologiques qui favorisent les travailleurs les plus qualifiés et les détenteurs de capitaux."

| * "The World in 2050 - The long view: how will the global economic order change by 2050?"