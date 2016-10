Présidentielle américaine : Boston, là où tout a commencé pour l'Obamacare

Depuis l'élection de Barak Obama en 2008, en pleine crise économique, l'Amérique a changé. Si, en huit ans, elle s'est relevée, tous les Américains ne ressentent pas de la même façon les effets de la croissance retrouvée. Perte de repères, anxiété face à la menace - devenue réalité pour certains - d'un déclassement économique et social, violence et racisme renouvelés, irruption du terrorisme "local", paralysie à Washington et polarisation politique, sans oublier les problèmes d'immigration, de santé, d'éducation, de droits à l'avortement et de droits civiques : l'Amérique traverse une crise existentielle. Nous l'avons parcourue, de villes et villes, pour prendre son pouls et battre la campagne avec les deux candidats à la présidentielle. Une femme, Hillary Clinton, attendue au tournant de sa longue carrière politique -y compris par certains électeurs démocrates qui ne lui font pas confiance-, face à un milliardaire, que de nombreux républicains bon teint détestent, mais qui a réussi à battre tous les candidats de l'establishement lors de la primaire. Oui, décidément, l'Amérique change. L'Amérique est "on the move", même si nul ne sait où elle arrivera le 8 novembre prochain, à l'occasion de la première élection "post-American dream".

La réforme de l'assurance maladie, baptisée Obamacare, fait partie des sujets qui divisent l'Amérique. Les républicains ont toujours été contre, et leur candidat, Donald Trump, veut l'abolir pour la remplacer par quelque chose de "génial". Qui pourrait priver jusqu'à 25 millions de personnes de couverture médicale...

Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle du 8 novembre prochain aux Etats-Unis, n'en fait pas mystère:

"Nous allons l'annuler et la remplacer par un truc génial !"

La loi sur la réforme de la santé, dite Obamacare, honnie par les républicains avant même que le président Obama ait finalement apposé sa signature sur le texte, le 23 mars 2010, est pour Trump une hérésie.

Elle permet pourtant d'assurer un maximum de personnes, dans un pays qui, auparavant, s'appuyait (sauf pour les personnes âgées et les plus démunis) sur la seule générosité des entreprises à offrir une telle couverture, ou sur la souscription individuelle - à ses propres frais.

Trump veut alléger les contraintes des labos

Par quoi Trump remplacerait-il le dispositif, qui s'est mis progressivement - et péniblement - en place? C'est plus mystérieux. Certes, il a bien accolé son slogan de campagne "Make America great again" à une nouvelle réforme, qui s'appellerait, on s'en doute, "la réforme de la santé pour redonner toute sa grandeur à l'Amérique", mais, à part cela, il a été, comme sur nombre d'autres dossiers, assez chiche en détails.

On sait seulement qu'il veut la fonder sur la « libre concurrence » et alléger les contraintes pour les laboratoires pharmaceutiques étrangers (sans doute dans le but de réduire les prix, plus élevés qu'en Europe, pour les médicaments), tout en aidant les pauvres, à travers "un genre de plan vraiment bien avec les hôpitaux" pour couvrir les coûts...

Hillary Clinton, de son côté, concède que le nouveau dispositif n'est pas parfait, mais elle veut l'approndir, pour s'assurer, comme Obama lui-même, que la réforme passe à la postérité et reste l'un de ses legs. Elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle s'était elle-même essayée à la réforme, en 1993, en tant que conseillère de son mari, le président Bill Clinton. Echec retentissant. Aujourd'hui, elle propose d'octroyer des crédits d'impôts pour aider au paiement des primes d'assurance, ainsi qu'un système d'assurance publique en option. Obama avait envisagé cette deuxième possibilité, inconnue outre-Atlantique, pour ensuite l'abandonner face à la fronde.

Pour Clinton, pas question de détricoter l'Obamacare

Quelles que soient les critiques et les difficultés de mise en place, en particulier pour les plateformes visant à comparer et choisir son contrat d'assurance, désormais obligatoire pour chaque habitant, à titre personnel ou via un employeur (pour les salariés à plein temps), il n'en reste pas moins que, selon les chiffres disponibles, la réforme a permis à 18 millions de personnes non-couvertes de l'être, faisant passer le pourcentage de non-assurés de 16% en 2010 à 8,6% actuellement, un plus-bas historique. Un progrès indéniable, pour la population comme pour la société.

Or si l'Obamacare venait à être détricoté par un prochain président républicain (avec l'aide d'un Congrès de même majorité), comme le souhaite Donald Trump, jusqu'à 25 millions de personnes pourraient perdre leur couverture, selon une étude publiée en septembre 2016 par deux instituts de recherche, la Rand Corporation et le Commonwealth Fund. Pis, les primes d'assurance augmenteraient, affectant principalement les faibles revenus. Quant au déficit fédéral, il pourrait enfler de 41 milliards de dollars supplémentaires. En revanche, toujours selon les deux instituts, les propositions d'Hillary Clinton réduirait encore plus le nombre de non-assurés (- 9,1 millions).

Et pourtant, c'est un républicain qui a initié la réforme

Pourquoi tant de haine vis-à-vis de l'Obamacare ? Précisément, pour certains, c'est parce que la réforme a été initiée par Obama... D'autres critiquent l'obligation de s'assurer, dans un pays qui chérit la liberté individuelle. Enfin, d'aucuns avancent les difficultés rencontrées par les compagnies d'assurances à s'adapter, certaines ayant mis la clé sous la porte, pour prédire une implosion du système. La polarisation de la politique et de la société américaines ont fait le reste... Selon un sondage Gallup, effectué à la fin août 2016, 44% des Américains soutiennent la réforme, tandis que 51% s'y opposent encore. Parmi ces derniers, une majorité de républicains.

Pourtant, tout a commencé avec un républicain, Mitt Romney, gouverneur du Massachusetts de 2003 à 2007, avant d'être le candidat malchanceux face à Barak Obama lors de la présidentielle de 2012. C'est en effet Romney qui a initié une réforme - inédite à l'époque - de l'assurance maladie dans cet état du nord-est du pays, offrant une couverture quasi-universelle grâce à des subventions et une obligation individuelle de souscrire une assurance. Si le vent s'engouffre toujours, durant les hivers glacés, entre les gratte-ciel du centre financier de Boston, où nombre de compagnies d'assurance ont pignon sur rue, la loi, passée en 2006, n'a pas décoiffé autant que l'Obamacare, pourtant inspirée de cette première initiative républicaine.