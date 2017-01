Quand Bernard Madoff s'emparait du business du chocolat chaud en prison

Difficile de chasser le naturel pour Bernard Madoff. L'ancien homme d'affaires américain de 78 ans, incarcéré de puis plus de sept ans pour sa célèbre pyramide de Ponzi, ne peut s'empêcher de faire du business, même derrière les barreaux.

L'escroc a réussi à se créer un monopole sur la distribution de chocolat en poudre dans sa prison de Butner (Caroline du Nord), selon Steve Fishman, un journaliste américain auteur d'une série documentaire sur l'affaire Madoff.

Selon le journaliste, Bernard Madoff "continue d'appliquer ses instincts de businessman en prison". "A un moment, il a piégé le marché du chocolat chaud en rachetant tous les paquets de Swiss Miss de la cafétéria et il les vendait avec une marge dans la cour de la prison", raconte-t-il à Market Watch. "Il avait pris le monopole du chocolat chaud ! Il l'avait fait d'une telle manière que, si on en voulait, il fallait passer par Bernie."

L'un des plus grands escrocs de l'histoire est une star en prison

Condamné en 2009 à 150 ans d'emprisonnement pour avoir dérobé pour 65 milliards de dollars via son système de pyramide de Ponzi, Bernard Madoff est l'un des plus grands escrocs de l'histoire. Cela n'a pas échappé à ses co-détenus qui le considèrent comme une star. "Il a volé plus d'argent que n'importe qui dans l'histoire, et pour les autres voleurs, cela fait de lui un héros", explique Steve Fishman.

Depuis son incarcération, Bernard Madoff a perdu ses deux fils, l'un d'un suicide, l'autre d'un lymphome. Sa condamnation a détruit sa carrière et sa famille. Respecté en prison, il est parfois consulté pour des conseils financiers. "Bizarrement, je pense qu'il se sent plutôt à l'aise où il est", conclut Steve Fishman.