Qui sauvera Chengdu, la grande ville de l'ouest chinois à la croissance explosive

Quelle idée d'aller construire une usine automobile à Chengdu ! La capitale du Sichuan est plus connue pour ses Pandas et son poivre au léger goût de clou de girofle que pour son industrie automobile. Cette ville que l'on trouve aux confins de la Chine intérieure, à 1.800 km de Pékin, semble être la dernière grande métropole avant le très inhabité plateau tibétain qui se trouve à quelques centaines de kilomètres, autant dire à quelques encablures à l'échelle du pays.

Une ville "aérée" d'autoroutes urbaines

C'est en arrivant sur place que l'on découvre que cette métropole n'est pas seulement une grande ville de plus comme la Chine en compte tant, mais d'une agglomération gigantesque qui nourrit des ambitions dantesques. En arrivant dans la ville, difficile de ne pas la confondre avec Pékin : d'imposantes autoroutes, des buildings sur des dizaines voire des centaines de kilomètres. On retrouve la même architecture d'immeubles et la même configuration urbaine. En centre-ville, les grandes artères sont "aérées" par ces larges quatre voies et ces innombrables bouchons !

Et signe que Chengdu a accédé au statut d'agglomération au niveau national : ses magasins de luxe. Impossible d'échapper à la plus chinoise des marques françaises, Louis Vuitton, qui illumine, avec sa façade aux mille lumières, un immense carrefour. D'ici, on pénètre un grand boulevard consacré aux grandes griffes qui rivalisent d'imagination pour faire briller leur enseigne ! Mais le plus spectaculaire s'appelle Global Center ! Un gigantesque, probablement le plus immense en termes de superficie édifice du monde. 500 m de largeur, et 100 m de hauteur, près de 1,7 million de mètres carrés, le Global Center pourrait devenir le symbole de Chengdu comme l'opéra est celui de Sydney ! Ce complexe offre hôtels, galeries commerciales, mais également patinoires, on y trouve même une plage et des torrents artificiels pour faire du rafting.

Une ville de la taille de l'Ile-de-France

14 millions d'habitants, et d'une superficie égale à l'Ile-de-France, Chengdu est tout sauf une grande ville de province ! Et elle le sera de moins en moins dans les années à venir quand on voit la vitesse à laquelle la ville continue de se construire. Le ciel pollué de Chengdu est tapissé de grues à perte de vue. Une agglomération chinoise comme une autre ?

Chengdu n'est pourtant pas la plus connue des villes chinoises, et elle passe largement derrière Pékin ou Shanghai. La municipalité de la capitale du Sichuan a en tout cas échafaudé un plan de développement très ambitieux : devenir le hub industriel et logistique qui doit relier l'Occident à la Chine. En somme une nouvelle route de la soie... Rien que cela !

Des trains de marchandises jusqu'en Europe

Nouvelle route de la soie, c'est justement le nom de ce projet titanesque mis en place par Xi Jinping, le président chinois. Il est symbolisé par le Yuxinou, une ligne ferrée de transport de marchandises de près de 11.200 kilomètres et qui relie Chongqing (une agglomération de 9 millions d'habitants à 325 km à l'est de Chengdu) à Duisbourg en Allemagne. Il faut entre 13 et 16 jours pour relier les deux points terminaux, contre 36 jours par voie maritime. Plus rapide que les porte-conteneurs, moins chers que l'avion, le Yuxinou permet de desservir la Russie, le Kazakhstan et l'Allemagne. Une autre ligne inaugurée en 2013 permet de relier la ville de Lodz, en Pologne, entre 12 et 14 jours seulement. Enfin, Chengdu a rénové les infrastructures ferroviaires menant jusqu'à Pékin, réduisant le temps de trajet de 30 à 14 heures. Chengdu veut ainsi faire le lien avec l'autre grand projet de développement, la ceinture économique du Yangtze (ou Yangtze River Economic Belt).

"Nous avons l'avantage de lier deux grands plans de développement nationaux", a expliqué au Financial Times Liu Xinhui, responsable du ministère local du planning. "Nous sommes la seule ville dans l'ouest de la Chine qui va avoir deux aéroports", a-t-il également souligné. En vérité, Chengdu sera la troisième ville de Chine à disposer de deux aéroports. L'aéroport actuel devrait accroître ses capacités et atteindre très prochainement les 50 millions de passagers, tandis qu'un second aéroport, d'un coût de 10 milliards d'euros, doit voir le jour en 2020.

L'ancien "trou paumé" à la pointe de l'industrie

Mais la ville qui naguère était synonyme de "trou paumé" dans l'esprit des Chinois de l'Est, ne veut pas se contenter d'être une zone de transit de marchandises, elle se rêve en capitale industrielle du grand ouest chinois. Elle attire ainsi l'industrie automobile, mais pas seulement, l'aéronautique, la chimie... D'après le Financial Times, les investissements à Chengdu ont explosé ces dernières années. Elles sont passées de 50 milliards de yuans (6,6 milliards d'euros) en 2008 à près de 300 milliards de yuans (40 milliards d'euros) par an. Le PIB de la capitale est passé de 200 milliards de yuans en 2005 à plus de mille milliards de yuans en 2015.

La ville de Chengdu veut néanmoins tenter de préserver son patrimoine culturel, mais également environnemental qui reste des atouts touristiques majeurs. Ainsi, il est possible de visiter des jardins, ou des monastères antiques. Des palais médiévaux sont également encore debout. A deux heures de route, les touristes pourront contempler à Leshan, un immense Bouddha de 71 m de haut taillé dans la pierre.

Sauver le panda, mascotte de la ville

Enfin, le défi de Chengdu sera évidemment de protéger sa réserve de Pandas, la plus importante du monde avec 1.600 individus, soit 80% de la population mondiale. Il existe trois centres où les touristes peuvent les observer, voire même caresser les plus jeunes d'entre eux. Le panda est un vrai symbole de la ville. L'animal est décliné dans tous les produits commerciaux de la ville, les boutiques souvenirs ne vendent que des peluches déclinées à l'infini à l'effigie du célèbre ursidé. Il y a donc urgence à sauver l'animal. Pour cela, la ville tente de créer une ceinture verte autour de l'agglomération afin de contenir la folle croissance urbaine et ainsi préserver les zones naturelles où vivent les Pandas du Sichuan. Il faudra des trésors de volonté politique pour apprivoiser la pression immobilière, les impératifs de développement économique, l'étalement industriel, au nom de la préservation d'un patrimoine environnemental unique au monde. Chiche ?