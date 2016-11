Sécurité routière : les seniors japonais sont pris pour des nouilles

Manger des nouilles pas chères ou conduire, il faut choisir. Face au nombre croissant d'accidents de la route impliquant des seniors - environ 17 millions de Japonais de 65 ans et plus détiennent des permis de conduire, dont 4,8 millions ont plus de 75 ans -, le Japon veut inciter ces derniers à lâcher le volant.

Dans le centre du pays, entre Tokyo et Kyoto, la préfecture d'Aichi souhaite convaincre les seniors de renoncer à leur permis de conduire... contre des promotions sur les nouilles. Ils sont invités à déposer leur permis auprès de la police, en échange d'un certificat. Celui-ci leur permet d'obtenir une réduction de 15% sur les plats de nouilles dans 176 restaurants de la chaîne japonaise Sugakiya - soit environ 500 yen le plat (4,10 euros). D'autres préfectures japonaises ont lancé des initiatives similaires, en proposant des réductions chez les barbiers, les pharmaciens, les bains publics ou encore les courses de taxi.

Une nouvelle loi de sécurité routière pour les seniors

Selon le Guardian, cette tendance émerge alors que le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a appelé les autorités à adopter davantage de mesures pour lutter contre l'implication des seniors dans les accidents de la route. D'après la National Police Agency, la part d'accident impliquant des conducteurs de 75 ans et plus est passée de 7,4 à 12,8% dans la dernière décennie - alors que la mortalité sur la route baisse d'année en année (de 8.757 en 2001 à 4.117 en 2015).

Sur les recommandations de la National Police Agency, le parlement japonais a amendé sa loi sur la sécurité routière (Road Traffic Law) en juin 2015. Applicable à partir de mars prochain, la nouvelle loi prévoit des examens cognitifs pour les conducteurs de plus de 75 ans impliqués dans des accidents de voiture. Ils devront également être testés pour déceler des signes de démence - le permis pouvant être révoqué le cas échéant. Actuellement, les conducteurs seniors ne sont tenus de passer le test qu'une fois tous les trois ans lors du renouvellement de leur permis.