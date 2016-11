Selon Moscovici, il faudra juger Trump... sur pièce

"Tout le monde s'interroge sur les raisons de son élection et, bien entendu, ses conséquences. Chacun essaie de décrypter la personnalité de Donald Trump, ses opinions et ses objectifs politiques sur les questions mondiales comme le commerce et les relations internationales.

"En tant que citoyen, j'ai été surpris, et c'est peu dire, par le résultat de la semaine dernière, tout comme l'ont été de nombreux Européens et sans nul doute, nombre parmi vous. Mais nous devons prendre ce réveil douloureux comme un appel politique à nous réveiller", a-t-il ajouté selon le texte de son discours.

M. Moscovici a souligné qu'il était le premier représentant des institutions européennes à se rendre aux Etats-Unis depuis l'élection du candidat républicain à la Maison Blanche.

"Je suis certain que les Etats-Unis continueront d'être un partenaire solide et fiable pour nous. Ce partenariat est tout simplement une nécessité. Les défis mondiaux auxquels nous faisons face dans les domaines de la sécurité, de l'économie, du commerce et du changement climatique ne peuvent être confrontés que si les Etats-Unis et l'Europe ont un agenda et une direction commune", a affirmé le commissaire européen.