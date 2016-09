Sid Miller : le champion de rodéo conseiller de Trump

L'excentricité et la virulence sont la marque de fabrique de Donald Trump en cette campagne présidentielle. Loin de s'entourer de modérés, le candidat républicain à la Maison Blanche compose son équipe de personnages tout aussi controversés. Son conseiller pour l'agriculture, Sid Miller, 61 ans, en est un parfait exemple.

Passionné d'armes à feu, d'animaux vivants comme empaillés, le commissaire à l'Agriculture de l'État du Texas est "l'un de ces personnages qui perpétuent les stéréotypes qui collent à la peau [des Américains], contre les efforts de nouveaux ambassadeurs comme Beyoncé", estime le New York Times.

Du rodéo au "Jésus shot"

Chapeau blanc vissé sur la tête, le protégé de Donald Trump est avant tout un Texan et comme tout cow-boy qui se respecte, il est fan de rodéo. Mieux, il a même été sacré champion du monde de "calf roping" en 2004, une discipline qui consiste à attraper un veau au lasso.

Pour sa passion, Sid Miller est même capable de faire quelques pas de travers. En 2015, le commissaire à l'Agriculture puise dans les comptes de campagne pour financer un voyage au Mississippi pour... un rodéo. Le Texan s'est également offert au frais du contribuable un "Jesus shot" ("injection de Jésus" ) un produit supposé lui ôter la douleur à vie. Rien que ça.

L'amnistie des cupcakes

Après plus d'une décennie passée à la Chambre des représentants du Texas (l'une des chambres du parlement local), Sid Miller préside depuis 2014 le "Texas Departement of Agriculture, une agence publique du même État. Après avoir décoré son bureau pour 55.000 dollars d'animaux empaillés et trophées de chasse, sa première mesure a été de déclarer "une amnistie totale pour les cupcakes", rappelle le Texas Tribune.

Pour lutter contre l'obésité, le gouvernement fédéral a formulé des recommandations sur l'alimentation proposée dans les écoles publiques, notamment d'interdire les aliments gras et à fort taux de sucre. Les parents n'ont eux plus le droit de distribuer ce type de nourriture aux enfants qui ne sont pas les leurs. Des mesures appliquées par le prédécesseur de Sid Miller en 2004.

Dix années plus tard, le nouveau commissaire de l'Agriculture de redonner leurs droits aux cupcakes, brownies et autres sucreries. Le tout lors d'une conférence de presse en compagnie d'un food truck portant le nom de la douce pâtisserie.

Obama et le t-shirt à l'effigie du Che Guevara

Fin tacticien, l'homme au lasso n'hésite pas à user de ses talents en retouche photo pour nuire à ses opposants. En mars dernier, Sid Miller publie sur son compte Facebook une image de Barack Obama avec en main un t-shirt à l'effigie du Che Guevara, qu'il aurait reçu lors de son voyage à Cuba.

Sid Miller Posts Fake Photo of Obama With a Che Guevera T-Shirt https://t.co/GPdiOQmezx pic.twitter.com/PZTE0VKkBu — San Antonio Current (@SAcurrent) 24 mars 2016

La photo est accompagnée d'un texte dans lequel le Texan accuse le président Obama de refuser "de rentrer aux États-Unis afin de rencontrer les leaders européens et trouver une réponse aux attaques terroristes de Bruxelles d'aujourd'hui. Au lieu de cela, il reste à Cuba tenant un t-shirt du Che Guevara - l'un des pires terroristes de l'époque moderne".

En réalité, il s'agissait d'un t-shirt reçu par Barack Obama en 2009 lors d'une visite d'une laboratoire de recherche du MIT, une prestigieuse université américaine. Sur la photo originale, ce n'est pas le visage du révolutionnaire cubain mais une citation. En cas de défaite du candidat du Parti républicain, Sid Miller pourra toujours se reconvertir dans la photographie.