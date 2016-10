Sida : en Chine, des distributeurs proposent des tests de dépistage

La Chine veut mettre fin à la propagation du sida chez les étudiants. Depuis plusieurs années, les autorités chinoises sont alertées par les institutions mondiales ou par des études scientifiques sur l'augmentation du nombre de jeunes Chinois séropositifs. Pour faire face à cet enjeu sanitaire, une université chinoise a décidé d'installer des distributeurs de tests de dépistage.

Un kit à moins de 5 dollars

Le kit de dépistage qui coûtera moins de cinq dollars, sera vendu à côté des boissons et des friandises dans les distributeurs de la Petroleum University située dans la province de Sichuan au sud-ouest de la Chine. Cette zone a un fort taux de prévalence (*) du VIH et fait partie des trois régions chinoises les plus concernées par ce phénomène.

Des tests de dépistage en vente dans l'un des distributeurs de l'université de Sishuan. Source : whatsonweibo.com

A titre de comparaison, un kit similaire est vendu 300 yuan (45 dollars) sur le site de commerce en ligne Taobao. Le kit vendu à l'université serait ainsi 10 fois moins cher. Pour permettre cette différence, le prix est subventionné par des associations de prévention selon le journal local Huaxi Daily. Les étudiants pourront utiliser leur kit en envoyant leur propre échantillon d'urine à un laboratoire qui devra leur transmettre les résultats. L'opération est anonyme et les résultats seront accessibles en ligne.

Une population étudiante à risque

Le taux d'infection du sida chez les jeunes Chinois est en forte hausse ces dernières années. Selon Wu Zun qui est directeur du centre national pour le contrôle et la prévention du sida , les infections pour le groupe des 15-24 ans auraient augmenté de 35% entre 2011 et 2015. L'université de Sichuan est la première à mettre en place cette vente de tests à un prix relativement accessible

Fin 2014, la province de Sichuan serait la seconde région la plus concernée par le nombre de séropositifs en valeur absolue sur les douze régions étudiées par les auteurs d'un rapport de la commission nationale pour la santé transmis à l'ONU. En effet, entre 50.000 et 100.000 personnes seraient contrôlées séropositives dans cette zone. Sur les 501.000 cas recensés à travers le pays en 2014, cette province est fortement représentée.

Selon le rapport précité, l'augmentation aussi rapide du nombre de cas recensés au niveau national est principalement dû à l'augmentation du nombre de personnes qui ont reçu le test. Le virus est donc mécaniquement mieux détecté depuis cinq ans. En parallèle, l'accroissement du nombre de traitements reçus par les patients a permis d'améliorer leur espérance de vie.

Un manque d'éducation sexuelle

Les transmissions du sida liées à des rapports sexuels non protégés ont beaucoup augmenté ces dernières années. C'est même devenu le premier mode de transmission en Chine depuis 2009. Le pourcentage de virus transmis à la suite d'un rapport sexuel non protégé est passé de 33% en 2006 à 92,2% en 2014. Chez la population homosexuelle masculine, le taux est passé de 2,5% en 2006 à 25,8% en 2014. En revanche, les transmissions chez les usagers de la drogue ont bien diminué ces dix dernières années. Des experts, comme Sun Lijun qui est docteur à l'hôpital de Pékin, rappellent que "la plupart des patients manquaient d'éducation sexuelle et ne prenaient pas assez de précautions."

(*)Nombre de personnes souffrant d'une maladie particulière à un moment donné, par population exposée au risque de cette maladie. Il est souvent exprimé pour 1000 personnes