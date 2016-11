Stanley Fischer (Fed) favorable à des mesures de relance budgétaire aux Etats-Unis

Le vice-président de la Réserve fédérale (Fed) Stanley Fischer a estimé lundi que des mesures de relance budgétaire seraient bienvenues pour soutenir l'économie américaine.

"Même s'il y a un désaccord sur le type de mesures budgétaires à prendre, la combinaison d'une amélioration des infrastructures, d'une meilleure éducation, d'un encouragement à l'investissement privé et d'une régulation plus efficace ont probablement un rôle à jouer dans la promotion d'une croissance plus rapide de la productivité et du niveau de vie", a affirmé Stanley Fischer lors d'une conférence à Washington.