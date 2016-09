Sur les campus du Texas, la folle course aux stades

Les établissements scolaires du secondaire redoublent d'efforts pour offrir à leurs campus et leurs équipes des stades de foot hors-normes. Au cœur du Texas, le lycée de Allen a fait construire un stade de 60 millions de dollars en 2012 pour une capacité de 18.000 spectateurs. L'infrastructure, un véritable joyau comme le rapporte le LA Times sur son site, accueille désormais l'équipe des Eagles.

Le stade des Eagles sur le campus de la Allen high school. Crédits : Aerial Photography/wikimédia Commons/CC.

Dans la course au stade le plus imposant, la ville de McKinney dans la banlieue de Dallas, peuplée de 162.000 habitants, tient également le haut du pavé. Avec un coût de près de 70 millions de dollars, le projet d'enceinte a suscité des critiques de la part d'un groupe d'habitants aux revenus plus modestes. D'abord estimé à 50,3 millions de dollars, ce temple du football américain pourrait être le stade le plus cher des Etats-Unis construit dans un cadre scolaire comme le rappelle The Dallas Morning News.

Possible construction projects for McKinney ISD, May 2017 bond https://t.co/GEeQZXIRyq — KimMicheleMiller (@KimMichllMiller) 3 mars 2016

Une compétition débutée il y a 15 ans

Cette démesure dans la construction des stadiums a débuté en 2001 selon le journaliste du LA Times. Le lycée de Southlake dans le Texas avait construit un stade 12.000 places pour 15,3 millions de dollars.

Par la suite, de nombreux établissements du secondaire ont pris le relais en faisant construire des stades d'une capacité de 10.000 places, la plupart autour de Dallas ou dans la banlieue de Houston à Kity par exemple. De telles dépenses avaient retenu l'attention du célèbre présentateur américain Jimmy Fallon au mois de mai dernier, qui avait ironisé sur le prix du stade de McKinney, estimé à 62 millions de dollars à l'époque :

"I read that a town in Texas just agreed to build a $62 million stadium..." 🏈⚽️ https://t.co/4LQrf6Bw5j pic.twitter.com/zuZR0PTXcZ — Fallon Tonight (@FallonTonight) 12 mai 2016

Au niveau local, des opposants au projet ont fait valoir qu'il existait déjà un stade de 7.000 places bien suffisant même si le parking est trop petit. Ils ont également argué que ce projet représentait une erreur de priorité en plaçant le sport avant les cours plus académiques. Enfin, tous ces projets ne sont pas sans conséquences sur l'augmentation des impôts locaux.

Des réponses aux critiques

Pour faire face aux critiques, les représentants officiels du district de McKinney et les partisans du stade ont rapidement indiqué que l'infrastructure allait avoir de multiples usages et qu'il n'était qu'une partie d'un grand plan d'investissements de 220 millions de dollars pour l'éducation étalé sur cinq ans. Ce grand plan voté par les deux tiers des habitants prévoyait également des rénovations et d'autres projets comme le souligne le New-York Times.

Par ailleurs, le porte-parole du district de McKinney, Cody Cunningham admettait qu'il y avait un compétition entre les différentes villes de la région qui possèdent de riches établissements scolaires et que cela bénéficie à la flambée des prix des maisons. Il a ajouté que "vous (ndlr : les habitants) n'avez pas besoin de parcs pour les chiens, mais il y a des équipements que les gens aiment et apprécient et nous voulons qu'ils payent pour". Pour répondre aux attaques, le porte-parole a indiqué que c'était une erreur d''affirmer que la construction des stades sacrifiait l'argent alloué à l'école, alors que le taux de diplômés est de 96 % dans le district. En attendant, la surenchère des stades au Texas n'est pas prête de faiblir.