Tempête Harvey : la Silicon Valley se mobilise pour aider les victimes

Alors que la tempête Harvey pourrait coûter des dizaines de milliards de dollars, des géants de la Silicon Valley ont décidé de lancer des campagnes de dons. La tempête, qui s'est abattue vendredi soir au Texas, a causé la mort de 17 personnes et des dizaines de milliers d'habitants se retrouvent sans-abri. Elle devrait encore toucher la frontière entre le Texas et la Louisiane ce mercredi.

Google s'est fixé pour objectif de collecter deux millions de dollars avec la promesse suivante : lorsque un dollar est versé par un internaute, le moteur de recherche s'engage à également verser un dollar. Aucune commission ne sera prélevée et le montant sera en intégralité reversé à la Croix Rouge, précise Google sur sa plateforme dédiée. Plus de 1,3 million de dollars ont déjà été levés ce mercredi en fin de journée. La compagnie de VTC Lyft, concurrente américaine d'Uber, a de son côté versé 100.000 dollars au fonds dédié "Hurricane Harvey Relief Fund", rapporte TechCrunch. Un montant identique a été versé par Microsoft à la Croix Rouge. Si Facebook n'a pas mis la main au porte-monnaie, il incite ses 2 milliards d'utilisateurs à le faire. Le réseau social a annoncé mardi une campagne de dons visant à récolter un million de dollars, reversé à l'association Center for disaster philanthropy.

[Crédits : Statista.]

Les réseaux sociaux pallient le numéro d'urgence

Au-delà de l'aspect financier, certaines entreprises ont utilisé leurs compétences à bon escient. Alors que les lignes pour joindre le numéro d'urgence 911 étaient coupées, certains réseaux sociaux comme Facebook et Twitter ont pris le relais des secours. Nombre d'utilisateurs ont instinctivement lancé des appels à l'aide sur ces plateformes pour trouver de la nourriture ou un hébergement. Le site créé par Mark Zuckerberg a également déployé sa fonction "Safety check" vendredi. Lancée en 2014, elle permet aux utilisateurs de se déclarer en sécurité auprès de ses contacts sur la plateforme lors de catastrophes naturelles ou d'attentats. Les utilisateurs du réseau social ont fait près de 900 demandes d'aide depuis lundi soir. Des propositions de secours ont été répertoriées dans plus de 2.800 publications, assure au Wall Street Journal un porte-parole de Facebook.

| Lire Géolocalisation : Facebook va fournir ses données à des organisations humanitaires

Comme à son habitude, en cas de catastrophe naturelle, Airbnb a ouvert sa plateforme d'hébergement d'urgence. Celle-ci permet de rechercher ou de proposer gratuitement un logement. Tous les frais de services sont alors supprimés, précise Airbnb sur son site dédié. Ce service a été lancé suite à l'ouragan Sandy en 2012, qui avait ravagé l'Etat de New York.

"Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce ne sont pas des experts en services d'urgence qui créent des systèmes stratégiques pour sauver des gens", a commenté pour ABC News Karen North, professeur de réseaux sociaux à l'Université de Californie du Sud. "C'est l'idée de prendre une technologie conçue pour un seul but et de les appliquer à une situation catastrophique."