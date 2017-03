Tensions entre la Turquie et les Pays-Bas : Ankara promet des représailles sévères

La Turquie va prendre des mesures de rétorsion "de la manière la plus sévère" après la décision des Pays-Bas de refuser l'accès à leur territoire à deux ministres turcs, a annoncé dimanche le Premier ministre turc, Binali Yildirim. Une décision également dénoncée par le président Erdogan comme le signe de "vestiges du nazisme".

"Cette situation a fait l'objet d'une protestation de la plus ferme manière de notre part et il a été signifié aux autorités néerlandaises qu'il y aurait des représailles de la manière la plus sévère", a déclaré Binali Yildirim. "Nous répondrons en conséquence à ce comportement inacceptable", a-t-il ajouté.

Les autorités turques ont fait fermer l'ambassade à Ankara et le consulat des Pays-Bas à Istanbul devant lesquelles des centaines de turcs ont manifesté. Les résidences de l'ambassadeur néerlandais, absent de Turquie en ce moment, du chargé d'affaires de l'ambassade et du consul général ont également été bouclées. Le ministère des Affaires étrangères turc a dit ne pas souhaiter le retour de l'ambassadeur néerlandais avant "un certain temps".

Les deux ministres turcs entendaient effectuer une visite à Rotterdam en faveur du référendum constitutionnel du 16 avril et promouvoir le "oui" qui vise à renforcer les pouvoirs du président Erdogan. Le gouvernement turc souhaite que ses ministres puissent venir faire campagne dans certains pays européens où réside une communauté turque, provoquant une situation de malaise parmi les autorités locales craignant des troubles à l'ordre public.

La ministre turque de la famille également refoulée

La police néerlandaise a escorté dimanche la ministre turque de la Famille jusqu'à la frontière allemande après l'avoir empêché d'entrer dans le consulat de Turquie à Rotterdam. Fatma Betul Sayan Kaya était arrivée en voiture samedi soir à Rotterdam en provenance d'Allemagne, quelques heures après la décision des autorités néerlandaises de refuser au ministre turc des Affaires étrangères d'atterrir dans l'aéroport de la ville. La ministre a pris un avion privé à Cologne pour rentrer à Istanbul, a précisé le quotidien Hurriyet, dimanche

La police néerlandaise a utilisé des chiens et des canons à eau pour disperser les centaines de manifestants réunis devant le consulat pour protester contre l'interdiction faite aux deux responsables de mener campagne auprès de la diaspora turque en faveur du "oui" au référendum du 16 avril sur la réforme constitutionnelle.

Pourquoi les Pays-Bas ont refoulé deux ministres turcs

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui remettra son mandat en jeu lors des élections législatives de mercredi prochain, a justifié cette interdiction en invoquant un risque pour l'ordre public. Il a ajouté que la menace de sanctions économiques invoquées samedi matin par le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu avait empêché de trouver une solution négociée. Le gouvernement a estimé en outre que la campagne risquait d'importer des divisions au sein de la minorité turque des Pays-Bas, partagée entre pro-Erdogan et opposants.

D'autres pays européens, dont l'Allemagne et l'Autriche, ont pris des mesures similaires. Par ailleurs, le propriétaire d'une salle de réunion de Stockholm dans laquelle devait se tenir en rassemblement en faveur du référendum constitutionnel turc a annulé le contrat de location des lieux, a annoncé l'agence de presse turque Dogan, dimanche. En revanche, Mevlut Cavusoglu, qui a atterri dimanche matin très tôt en France, va participer à 13h à un rassemblement politique à Metz.