Trump est une "menace" pour la prospérité selon 370 économistes américains

La bataille contre Donald Trump fait rage chez les économistes américains. Dans une lettre ouverte publiée sur le Wall Street Journal (à retrouver en bas de l'article), les universitaires appellent les électeurs américains à ne pas voter pour le candidat républicain qui serait "une menace" pour la démocratie et l'économie du pays :

"Donald Trump est un choix destructeur et dangereux pour le pays. Il désinforme l'électorat, détruit la confiance du public envers les institutions avec des théories conspirationnistes."

Ce document renforce encore l'engagement de 50 économistes qui avaient appelé les autres experts proches du camp démocrate à voter pour Clinton dans une lettre ouverte il y a quelques semaines.

Une lettre signée par des économistes de renom

La liste des signataires comporte huit lauréats du Nobel d'économie comme Angus Deaton de l'université de Princeton qui a remporté le prix l'année dernière et Oliver Hart de l'université de Harvard qui fait partie des deux récipiendaires cette année. Dans la liste, figurent des noms avec une grande variété d'expertise, comme le précise la lettre en préambule: "Nous, les économistes signataires, représentons une large variété de champs d'expertise et sommes unis dans notre opposition à Donald Trump". Le journal financier américain souligne également que cette lettre "est notable parce'qu'elle est beaucoup moins partisane ou idéologique que n'importe quel mandat de quatre ans."

Angus Deaton, lauréat du prix en économie de la Banque de Suède en 2015 Crédits: Holger Motzkau/ Wikimédia Commons/CC

Un décryptage et une critique des propositions

La missive signée par les économistes propose un décryptage en treize points des propositions et des postures du milliardaire relatives aux statistiques publiques, à la réduction des dépenses publiques, à la politique industrielle du pays par exemple :

Sur la crédibilité des statistiques publiques : "Il détruit la confiance du public envers les institutions qui collectent et diffusent des informations sur l'économie comme le Bureau of Labor Statistics en propageant de la désinformation sur l'intégrité de leur travail."

Sur la réduction des dépenses publiques : "Il a réduit le sérieux du débat national en suggérant que la suppression de l'agence de protection de l'environnement et le département d'Education pourrait réduire de manière significative le déficit fiscal. Une solution crédible serait de proposer une augmentation de la taxe sur le revenu et/ou une réduction des dépenses de sécurités sociale, pour les centres médicaux, pour les aides aux familles ou pour la Défense."

Sur les revenus aux Etats-Unis : "Il a trompé le public avec des déclarations erronées sur des accords commerciaux réduisant le revenu au niveau national et la richesse. Bien que les gains n'ont pas été distribués de manière équitable- et c'est un débat important en lui même - les deux (ndlr : le revenu national et la richesse) ont sensiblement augmenté aux Etats-Unis depuis les années 80."

Sur l'industrie : "Il a trompé le public en assurant que l'industrie américaine avait décliné. Les lieux et la composition des produits manufacturés ont changé mais le niveau de volume produit a plus que doublé aux Etats-Unis depuis les années 80."

Une attaque en règle

Les universitaires remettent largement en cause ses connaissances en économie. Trump a "une profonde ignorance" de l'économie et il serait incapable "d'écouter des experts crédibles". Ils concluent en appelant les électeurs à ne pas voter Trump. "S'il est élu, il constituerait un danger unique au fonctionnement de la démocratie et des institutions économiques, et à la prospérité du pays."

Une position qui ne doit pas faire oublier qu'en septembre dernier, 306 économistes rattachés à des universités, des groupes de réflexion et des entreprises avaient pris position contre le programme économique...d'Hillary Clinton, qui serait "mauvais" pour les Etats-Unis. A l'approche du scrutin, l'engagement public des experts ne fait plus de doute.