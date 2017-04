Trump ne prévoit pas d'entrevue avec le pape, une première pour un président américain

Trump rompt avec les habitudes diplomatiques (Crédits : Reuters)

Donald Trump n'a toujours pas prévu d'entretien avec le pape François lors de sa prochaine visite en Italie fin mai 2017 pour la réunion du G7. Cette rupture avec une tradition établie depuis plus de 50 ans révèle le conflit croissant entre le pape et la politique du président américain sur la question du potentiel mur entre les Etats-Unis et le Mexique promis pendant sa campagne.