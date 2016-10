Trump : quand le candidat nuit à l'homme d'affaires

Moquer un journaliste handicapé en plein meeting, déclarer que le Mexique n'envoie que des "criminels" et des "violeurs" aux États-Unis...Donald Trump a enchaîné les sorties virulentes depuis le lancement de sa campagne. Si ces interventions plaisent à son électorat, force est de constater qu'elles n'ont pas le même effet sur ses clients.

Placardé en toutes lettres sur le moindre de ses hôtels, le nom de Trump ne fait plus vendre, du moins plus autant qu'avant. Les réservations dans les complexes américains du groupe Trump Hotels n'ont progressé que de 0,74% au premier semestre 2016, contre 1,79% l'année précédente, soit une croissance ralentie de moitié (58%), selon une étude menée par le comparateur de voyage Hipmunk et Priceonomics.

Les récents propos sexistes de Trump pourraient aggraver la situation

La chute est loin de s'arrêter. Entre juin et septembre, la progression des réservations dans les hôtels, casinos et golfs du groupe d'hôtellerie affiche une baisse cumulée de 45% par rapport à 2015, d'après les chiffres de Foursquare.

Ce dernier anticipe des performances très faibles pour le mois d'octobre, après les multiples révélations sur les propos sexistes tenus par Donald Trump. Le "bad buzz" a conduit bon nombre de personnalité phares du Parti républicain à retirer leur soutien à leur candidat, notamment le président du Congrès Paul Ryan, ainsi que l'acteur de cinéma et ex-gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger.

La solution dans le changement de nom ?

La situation est telle, que Trump Hotels a lancé fin septembre une marque d'hôtellerie baptisée Scion, qui signifie héritier d'un puissant (d'une famille royale ou d'un président de la République). Donald Trump a voulu assurer la pérennité de son empire à sa descendance en créant un business dépourvu de sa marque... et de sa sulfureuse image médiatique.

Malgré ces baisses, le candidat du Parti républicain a présenté des revenus en hausse à la Commission fédérale électorale en mai. Donald Trump déclare avoir gagné 557 millions de dollars supplémentaires. Selon Bloomberg, très peu d'informations sur la source de ces revenus ont été fournies, alors même que le mode de calcul du prétendant à la Maison-Blanche est contesté. Du paiement des impôts aux performances de ses entreprises, Donald Trump aurait-il des choses à cacher ?