Trump veut supprimer l'Obamacare, mais peut-il le faire ?

"Horrible", "désastreux". Durant, la campagne, Donald Trump s'est montré particulièrement acerbe lorsqu'il a évoqué l'Affordable Care Act (appelé Obamacare), l'une des réformes phares de Barack Obama. La supprimer est l'une des priorités du 45e président des Etats-Unis.

Qu'est-ce que l'Obamacare ?

Aujourd'hui, environ 12,7 millions de personnes bénéficient du programme Obamacare, réforme promulguée en 2010. Le programme Affordable Care Act est accessible aux citoyens pauvres. Il permet aux non-assurés de pouvoir souscrire à un contrat d'assurance maladie à un prix compétitif, et ce, quelle que soit leur situation professionnelle.

Ces assurances sont subventionnées en partie par le plan Medicaid, un programme fournissant une couverture maladie aux plus modestes.

Néanmoins, l'accès à l'Obamacare dépend en partie de l'engagement des assureurs privés. Or, ces derniers se désengagent du programme. Trois des cinq plus gros assureurs santé américains ont annoncé restreindre leur présence géographique dans ce programme, évoquant "des pertes financières et un marché à risque".

Pourquoi Trump veut-il supprimer l'Obamacare ?

"Ce système est désastreux. Vous le savez. Nous le savons tous." Donald Trump estime que l'Obamacare est trop onéreux pour les Etats-Unis, et évoque sur son site de campagne une "souffrance des Américains à cause du poids économique de ce programme".

L'Affordable Care Act pourrait représenter 110 milliards de dollars de dépenses en 2016, selon le Bureau bugétaire du Congrés américain.

A-t-il les mains libres pour le faire ?

Plusieurs élus républicains n'ont pas soutenu Donald Trump pendant la campagne présidentielle. Mais la suppression de l'Obamacare semble faire l'unanimité dans le camp du GOP (Grand Old Party), et est évoquée comme une priorité par plusieurs d'entre eux.

Si les républicains sont majoritaires au Sénat, avec 51 sièges, Donald Trump aura besoin de 60 votes pour supprimer cette réforme phare de Barack Obama. C'est le nombre de voix nécessaires pour contrer une probable "procédure d'obstruction parlementaire" engagée par les démocrates, explique Austin Frakt, un économiste spécialiste de la santé américain.

Ainsi, il devrait passer par une procédure de démantèlement des éléments clé de l'Obamacare, grâce à la possibilité d'appliquer des rectificatifs budgétaires. Il pourra ainsi couper les fonds nécessaires au subventionnement du plan pour le rendre accessible à la population, ou encore baisser les financements dédiés au Medicaid.

Et après ?

Le nouveau président des Etats-Unis veut permettre aux personnes souhaitant s'assurer par leurs propres moyens de le faire grâce à des baisses d'impôts.