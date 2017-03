Trump veut virer plus de 40 procureurs nommés par l'administration Obama

Le procureur fédéral de New York a annoncé samedi avoir été démis de ses fonctions par l'administration Trump, après avoir refusé de démissionner comme le réclamait le ministre de la Justice. L'Attorney general Jeff Sessions a demandé vendredi la démission des 46 derniers procureurs fédéraux nommés par l'administration Obama encore en poste. Le départ sous tension du procureur fédéral Preet Bharara, dont la juridiction comprenait notamment Manhattan, soulève des questions sur la capacité du président Donald Trump à assurer la transition pour certains postes clés de son administration.

Les successeurs des 46 procureurs fédéraux n'ont pas encore été présentés (les Etats-Unis comptent un total de 93 procureurs fédéraux) et des postes importants au sein du département d'Etat et de la Défense restent vacants. Bien que les procureurs fédéraux occupent des postes politiques et que leur remplacement soit classique en cas d'alternance, il est rare qu'une administration fasse ainsi table rase du passé. Les prédécesseurs de Donald Trump à la Maison blanche demandaient habituellement aux procureurs fédéraux de rester à leur poste jusqu'à ce que le Sénat confirme la nomination de leurs successeurs.

"Une décision abrupte et inexpliquée"

"Aujourd'hui, j'ai été démis de ma position de procureur fédéral pour le district sud de New York", a déclaré Preet Bharara dans un communiqué. Le département de la Justice a confirmé qu'il n'occupait plus le poste. En novembre, Donald Trump avait pourtant demandé en personne à Preet Bharara, chargé de quelques unes des affaires criminelles et financières les plus sensibles du pays, de conserver ses fonctions.

"La décision abrupte et inexpliquée du président Trump de révoquer sommairement plus de 40 procureurs fédéraux a encore une fois semé le chaos dans le gouvernement", estimait samedi le procureur général de l'Etat de New York, Eric Schneiderman.

Le département de la Justice a annoncé que l'intérim serait assuré par des procureurs de carrière. Preet Bharara a précisé que son adjoint, Joon Kim, le remplacerait temporairement.