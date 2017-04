Un tiers de l'humanité utilise de l'eau contaminée par des matières fécales

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié ce jeudi un rapport accablant sur les conditions sanitaires dans le monde. De nombreux pays n'effectuent pas les investissements nécessaires pour se doter des infrastructures indispensables à la distribution d'une eau propre. Résultat :

"Aujourd'hui, près de 2 milliards de personnes utilisent une source d'eau potable contaminée par des matières fécales, les exposant à des risques de contracter le choléra, la dysenterie, la typhoïde et la polio", a détaillé la directrice du département santé publique de l'OMS, Maria Neira.

La consommation de cette eau contaminée entraîne des diarrhées à l'origine de près de 500.000 décès par an et fait partie des facteurs majeurs de développement de maladies tropicales, comme les parasites intestinaux.

Tripler les investissements dans les infrastructures

Aujourd'hui encore, huit pays sur dix ne réalisent pas les investissements suffisants pour atteindre les objectifs nationaux en termes de qualité de l'eau, d'assainissement et d'hygiène. Dans beaucoup de pays en développement, les objectifs actuels consistent à rendre l'accès aux infrastructures de base, "mais ne fournissent pas forcément un service fiable et sûr en continu", note l'OMC. "Les investissements doivent prendre en compte dès maintenant les objectifs plus ambitieux de l'ONU."

Pour rappel, l'ONU a fixé une liste de 17 objectifs de développement durable (ODD) censés être réalisé d'ici 2030. Ils remplacent les objectifs du millénaire pour le développement, qui ont été fixés en 2000. Parmi les ODD, on trouve la garantie d'un accès universel à l'eau, l'assainissement et une gestion durable des ressources hydrauliques.

Le rapport indique que les pays n'atteindront pas ces objectifs "tant qu'un pas ne sera pas franchi pour une utilisation plus efficace des ressources financières et des efforts supplémentaires pour identifier de nouvelles sources de financement". Pour remplir cet ODD, la Banque mondiale estime que les investissements en infrastructures doivent être triplés, à 114 milliards de dollars par an (107 milliards d'euros).