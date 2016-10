Une nouvelle affaire Snowden à la NSA ?

Le ministère de la Justice américain a annoncé mercredi l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir volé des données classées "top secret" alors qu'il travaillait pour une agence fédérale, identifiée comme la NSA par le New York Times.

Harold Thomas Martin III, employé par Booz Allen Hamilton, travaillait comme sous-traitant à l'agence de renseignement américaine, spécialisée dans l'espionnage des communications mondiales. Selon le journal new-yorkais, il est soupçonné d'avoir volé des codes informatiques ultra-secrets utilisés pour pirater des réseaux de gouvernements étrangers.

Deuxième vol de données en trois ans

"Lorsque nous avons appris l'arrestation de notre employé, nous avons immédiatement joint les autorités fédérales pour proposer notre totale coopération, et nous avons licencié" le sous-traitant, a confirmé mercredi dans un communiqué Craig Veith, vice-président de Booz Allen Hamilton.

L'affaire est embarrassante pour la NSA, qui pour la deuxième fois en trois ans voit l'un de ses sous-traitants dérober des informations ultra-secrètes. Edward Snowden, l'homme qui a révélé au grand public l'ampleur des programmes de surveillance de la NSA, était en effet également un sous-traitant de Booz Allen Hamilton.

"Pas de preuves qu'il ait trahi son pays"

Selon le New York Times, Harold Martin est "soupçonné d'avoir pris les 'codes source' très secrets développés par la NSA pour s'introduire dans les systèmes informatiques d'adversaires comme la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord".

Les motivations du suspect ne sont pas encore établies: volonté de faire un geste à dimension politique, tentative d'espionnage au profit d'un acteur extérieur, ou autre. "Nous avons du mal à le cerner", a expliqué l'une des sources du quotidien.

Selon un communiqué des avocats de Harold Thomas Martin, cité par le quotidien, "il n'y a pas de preuves qu'il ait tenté de trahir son pays". Harold Thomas Martin est en effet poursuivi pour l'instant pour détention de matériels secrets et vol au détriment du gouvernement, a indiqué le ministère de la Justice américain. Il encourt respectivement un an et dix ans de prison pour ces faits, selon la même source.

