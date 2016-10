Vénézuela : la mortalité infantile dépasse celle de la Syrie

La pénurie qui frappe le Vénézuela continue de faire des ravages. Le manque de produits de première nécessité met à la peine la population dans sa vie quotidienne, mais aussi dans son renouvellement. Ces derniers mois ont vu exploser le nombre de décès chez les nouveau-nés vénézuéliens.

En juin dernier, la Coalition pour le droit à la vie et le droit à la santé (Codevida), composé de plusieurs associations du domaine de la santé publique, a porté à la connaissance de la Commission inter-américaine des droits de l'homme (CIDH) un document non rendu public par le ministère de la Santé. On y découvre que la mortalité infantile grimpe de manière exponentielle au Vénézuela depuis le début de l'année.

28 nouveau-nés meurent chaque jour...

Entre le 1er janvier et le 28 mai de cette année, 4.074 bébés sont décédés peu après leur naissance, soit 28 morts par jour en moyenne. Par rapport à 2015, le taux de mortalité est passé de 14,8 à 18,6 décès pour 1.000 naissances, soit une augmentation de 18,5%. Selon les estimations du rapporteur spécial des Nations unies pour la Santé, Dainius Puras, la mortalité infantile a été multipliée par 100 en trois ans.

...à cause de la malnutrition de la mère...

Cette tragédie concerne majoritairement (57,16%) la mortalité néonatale précoce, autrement dit les nouveau-nés âgés de 0 à 6 jours. Au total, près de huit morts sur dix (79,65%) ne dépassent pas les 27 jours.

Dans un cas sur deux (51%), le décès est dû à un poids trop bas, en dessous de 2,5 kilogrammes. Près de trois morts sur quatre (74,4%) résultent d'une infection périnatale, autrement dit de la transmission d'une maladie de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. La malnutrition fait partie des causes de ce types de maladies.

...et des conditions sanitaires dégradées

Les nouveau-nés sont aussi plus exposés à ces pathologies à cause du manque de moyens dans les hôpitaux. Certains ne disposent pas assez de couveuses et la pénurie de médicaments est sévère. Les Vénézuéliens sont forcés de se fournir dans des pays voisins comme le Panama, dont la Fédération pharmaceutique évalue à 85% le manque de médicaments chez son voisin.

(En revanche, les bébés ne sont pas installés dans des boîtes en carton à la maternité Domingo Guzmán Lander, comme certains médias l'ont relaté, rappelle El Mundo)

Un taux de mortalité infantile supérieur à la Syrie

Dans ces circonstances, le Vénézuela affiche un taux de mortalité infantile supérieur à des pays pourtant en guerre, à l'image de la Syrie qui comptabilise 15,4 morts sur 1.000 naissances rappelle le Wall Street Journal.

Alors que la mortalité infantile se réduit partout dans le monde, le cas du Vénézuela inquiète. Reste que la République bolivarienne est loin d'être la plus touchée. Des pays comme le Soudan ou la Somalie connaissent des situations bien plus critiques.