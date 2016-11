Victoire de Trump : le Canada confiant sur le maintien des accords avec les États-Unis

Depuis l'entrée en vigueur de l'Aléna en 1994, selon lui, le commerce a été multiplié par quatre en Amérique du Nord, 9 millions d'emplois aux Etats-Unis dépendent des échanges avec le Canada, premier partenaire commercial de 36 Etats américains.

Pendant sa campagne, M. Trump avait évoqué l'abrogation de l'Aléna, accusé d'avoir précipité les délocalisations d'emplois et la désindustrialisation. Mais depuis sa victoire le président élu souhaite avant tout renégocier l'Aléna, ce que le Canada et le Mexique sont aussi prêts à faire pour l'améliorer.

"Lorsque l'Aléna est entré en vigueur, l'ALE (l'Accord de libre-échange canado-américain, NDLR) a été suspendu" de fait, a rappelé l'ambassadeur canadien David MacNaughton lors d'un point de presse à Montréal. "On peut donc présumer que (...) si l'Aléna disparaissait, l'ALE reviendrait et serait en vigueur", a-t-il dit en marge d'un discours au Conseil des relations internationales de Montréal (Corim).

"Mais il est dans notre intérêt que l'Aléna continue d'exister", parce que nous en avons tiré profit au même titre que nos partenaires. "J'espère que la nouvelle administration va se rendre compte que (les Etats-Unis) en ont aussi tiré profit" et tout peut être amélioré dans un accord, a-t-il ajouté.

"Les temps sont durs"

Commentant l'élection de Donald Trump, l'ambassadeur a souligné que le Canada et les Etats-Unis ont "une excellente relation" et s'est dit convaincu que "cela ne changera pas". "Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de désaccords, c'est clair qu'il y en aura. Et il y aura d'âpres discussions dans certains domaines", a-t-il dit.

En cas de renégociation, le Canada n'a par ailleurs pas l'intention de faire front commun avec le Mexique pour mieux résister à l'élan protectionniste américain, a indiqué l'ambassadeur.

"Nous devons nous assurer que les intérêts du Canada passent en premier dans toute renégociation. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est la protection des emplois au Canada et je soupçonne qu'il en soit aussi de même pour les Mexicains et les Américains".

"Les temps sont durs (...) pour le commerce international", a ajouté M. MacNaughton en évoquant la difficile gestation du traité CETA entre le Canada et l'Union européenne ou le partenariat transpacifique (TPP) négocié par douze pays d'Asie et d'Amérique, dont le Canada et les Etats-Unis, et dont Donald Trump ne veut pas.

A Ottawa, la chef de l'opposition conservatrice, Rona Ambrose, a vertement critiqué la décision de Justin Trudeau d'accepter de renégocier l'Aléna.

"Quand est venu le temps de défendre l'Aléna, le plus important accord de libre-échange de l'histoire du Canada, avant même qu'on ne lui demande, le Premier ministre Trudeau a offert de le rouvrir et de le renégocier. Wow! C'est toute une négociation ça", a-t-elle ironisé.

