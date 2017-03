Wall Street est trop optimiste sur les promesses de Trump, selon des économistes

Les records enregistrés par Wall Street depuis l'élection de Donald Trump surestiment l'impact des promesses du locataire de la Maison-Blanche en matière de politique économique, selon une enquête réalisée auprès d'économistes américains et publiée lundi.

Promesses de dérégulation et de baisses de taxes

La Bourse américaine a aligné les records depuis la victoire de Donald Trump. La progression de l'indice vedette DJIA est de l'ordre de 13% et celle du SP500, un indice plus représentatif, d'environ 10%. Les investisseurs se réjouissent notamment des promesses de baisses de taxes et de dérégulation, ainsi que du grand programme de rénovation des infrastructures.

Selon l'enquête du NABE, près de 70% des économistes interrogés estiment toutefois que les marchés s'appuient trop sur ces promesses alors que 26% sont d'un avis contraire. Mais neuf économistes sur dix jugent que les chances d'une récession cette année sont inférieures à 25%.

Trump vise 3 à 3,5% de croissance

En revanche, cette enquête menée auprès de l'association des économistes d'entreprise (NABE) constate que les économistes sont plus optimistes concernant les perspectives de l'emploi et la croissance économique qu'en décembre. Les interrogés "s'attendent à des prix du pétrole plus élevés, des taux d'intérêt en hausse et des salaires en augmentation en 2017", détaille le président du NABE Sean Mackintosh.

Les perspectives de la cinquantaine d'économistes interrogés restent toutefois "largement inchangées" depuis la précédente enquête de décembre avec un taux de croissance de l'économie américaine atteignant 2,3% cette année puis 2,5% l'an prochain, souligne Sean Mackintosh.

Le secrétaire au Trésor américain, Steve Mnuchin, a indiqué vendredi que l'administration Trump visait une croissance de 3% à 3,5% contre 1,5% à 2% actuellement. Il a également estimé qu'à moyen terme, le marché boursier "pourrait monter de façon significative".

(avec AFP)