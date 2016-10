Le Portugal à l'heure de la discipline budgétaire

Lisbonne souhaite se serrer la ceinture. Le gouvernement socialiste du Portugal a présenté vendredi un projet de budget pour 2017 qui vise à rassurer Bruxelles et les marchés sur sa détermination à juguler les déficits, tout en ménageant ses alliés de la gauche anti-austérité. "C'est un budget responsable, marqué par un assainissement des comptes qui est conjugué à des orientations sociales", a résumé le ministre des Finances Mario Centeno, ajoutant qu'il s'attendait à une "évaluation positive" de la part de la Commission européenne.

Les objectifs affichés sont ambitieux: Lisbonne compte ramener son déficit public à 2,4% du PIB cette année, restant ainsi nettement en dessous de la barre fatidique de 3% fixée par les règles européennes, pour le réduire encore à 1,6% l'an prochain, soit un effort de 1,5 milliard d'euros. Le message de Bruxelles avait été sans équivoque: si le Portugal, tout comme l'Espagne, veut échapper au gel de ses fonds européens, après avoir évité de justesse une amende pour dérapage de ses comptes, il faudra faire preuve de discipline budgétaire.

La décision sur les fonds structurels dépendra "dans une large mesure" de l'engagement de Lisbonne à mettre en oeuvre un budget "conforme" aux recommandations de la Commission, avait prévenu encore mardi l'un de ses vice-présidents, Valdis Dombrovskis. "Le Portugal ne mérite pas une telle sanction!" a lancé vendredi le Premier ministre Antonio Costa, réitérant que son gouvernement allait "respecter son contrat avec l'Union européenne", mais aussi rendre du pouvoir d'achat aux ménages.

Inquiétudes sur la croissance

L'exécutif socialiste cherche à tranquilliser les investisseurs, inquiets de voir le Portugal entrer, à terme, dans une "spirale négative" et perdre l'accès aux marchés de la dette, comme a prévenu le Fonds monétaire international (FMI). Le taux d'emprunt du pays à dix ans a atteint 3,4%, un niveau nettement supérieur à ceux de l'Espagne (1,1%) ou de l'Italie (1,4%). Autre préoccupation des marchés, la faible croissance économique du Portugal qui a dû corriger à la baisse ses prévisions, à 1,2% cette année et à 1,5% en 2017, après avoir tablé sur 1,8% pour ces deux années.

S'ajoute une situation politique fragile: pour faire passer ce budget, le gouvernement, minoritaire au Parlement, dépendra des voix du Bloc de gauche, proche du Podemos espagnol, et du Parti communiste, tous deux eurosceptiques. "Le PCP ne signera pas de chèque en blanc", a prévenu le chef de file parlementaire des communistes, Joao Oliveira, alors que la négociation sur certaines mesures devrait se poursuivre au cours du débat budgétaire au Parlement. Malgré ces atermoiements, l'alliance de la gauche devrait être en mesure d'accorder ses violons, estime le politologue José Antonio Passos Palmeira: "il n'y a aucune raison qu'ils ne se mettent pas d'accord pour maintenir cet équilibre politique précaire" en vigueur depuis près d'un an.

Taxe sur l'immobilier

Le projet de budget, qui sera soumis le 4 novembre à un premier vote au Parlement, comprend la suppression progressive d'une surtaxe sur les revenus et une revalorisation des retraites les plus modestes. Pour compenser cette hausse des dépenses, l'exécutif aura recours à une augmentation des impôts indirects, dont une taxe sur les sodas et un prélèvement sur le patrimoine immobilier des contribuables fortunés. De quoi faire bondir les professionnels de l'immobilier: "Cet impôt aura des effets dévastateurs sur le secteur et entamera la confiance des investisseurs étrangers", redoute Luis Lima, président de l'Association des agents immobiliers du Portugal.

Alors que le Portugal est sorti de son plan d'aide internationale de 78 milliards d'euros en 2014, la petite agence de notation canadienne DBRS, la seule des quatre reconnues par la Banque centrale européenne (BCE) à classer le Portugal en catégorie "investissement", scrutera son budget de très près. Si elle abaisse la note de la solvabilité lusitanienne le 21 octobre, date de son prochain verdict, la BCE risque d'exclure le Portugal de son programme d'achat d'obligations, provoquant ainsi une brusque hausse de ses taux d'emprunt.

