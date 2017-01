Cannabis : la légalisation fait-elle augmenter la consommation ?

La grande hypocrisie continue. Alors que la législation française en matière de consommation et détention de cannabis demeure très stricte, la France se place toujours comme un des pays les plus consommateurs de la substance au niveau mondial. En effet, selon l'étude publiée par The Telegraph se basant sur les chiffres de l'Office des Nations unies contra la drogue et le crime (ONUDC), la France se classe sixième. Et, Cocorico, nous sommes même le deuxième pays européen du classement après l'Islande.

Carte interactive, vous pouvez survoler et cliquer pour avoir le détail par pays.

La petit île au large de Groenland est en effet le plus gros consommateur de cannabis au monde, en pourcentage de la population consommant régulièrement : 18,3%. Pourtant, le cannabis est, comme en France, toujours illicite en Islande. Les Etats-Unis montent sur la deuxième du podium avec 16,2% de consommateurs réguliers. En revanche, le processus de légalisation y est de plus en plus avancé, neuf Etats américains autorisant le cannabis à usage récréatif et 26 à usage médical.

Les pays les plus consommateurs envisagent (presque) tous la légalisation

Le Nigeria, troisième du classement, interdit lui aussi le cannabis alors que 14,3% de sa population en consomme. Le Canada, qui vient juste derrière avec 12,7% de consommateurs envisagent pour sa part de le légaliser au printemps 2017, comme l'a annoncé la ministre de la Santé Jane Philpott. Le Chili, 5e pays du classement juste devant la France avec 11,83% de consommateurs, a de son côté opté pour une autorisation de l'usage médical, hésitant encore sur le passage à la légalisation totale.

La France arrive donc 6e du classement, avec 11,1% de consommateurs. Et la légalisation, si elle est évoquée par ci par là, est encore loin de se concrétiser. Le classement établi par le Télégraph prouve en tout cas que l'interdiction n'empêche pas les ressortissants d'un pays de consommer du cannabis. Beaucoup de pays commencent donc à revoir leurs positions, conscients qu'une interdiction empêche tout travail pédagogique de prévention sur les risques du cannabis.

C'est d'ailleurs l'unique raison qui pousse un candidat à l'élection présidentielle comme Jean-Luc Mélenchon à défendre la légalisation. Benoit Hamon est un des seuls candidats à la primaire de la belle alliance populaire à se déclarer favorable à la légalisation. Interrogé sur le sujet par Libération, l'ancien ministre de l'Education nationale parle d'un "enjeu de santé publique" et exhorte à sortir du "déni, de l'hypocrisie et regarder ce qui est mis en oeuvre avec succès et bénéfices au Portugal et au Colorado". Si on se place uniquement du point de vue financier, il est vrai que la mise en place d'un commerce légal et public du cannabis au Colorado a pu générer 70 millions de dollars de recettes fiscales dès la première année.

