May : "Le Royaume-Uni est ouvert pour les affaires"

La Première ministre conservatrice Theresa May veut faire du Royaume-Uni post-Brexit un "leader mondial du libre échange", a-t-elle déclaré samedi à l'aéroport londonien d'Heathrow avant de partir pour la Chine, où elle participera au sommet du G20 à Hangzhou (est). "Le Royaume-Uni est ouvert pour les affaires", a-t-elle déclaré, interrogée par la presse sur la manière dont elle expliquerait aux dirigeants du G20 le vote du 23 juin des Britanniques en faveur d'une sortie de l'Union européenne.

"Je parlerai aux autres dirigeants internationaux des opportunités commerciales qui s'ouvriront à travers le monde entier pour le Royaume-Uni après le Brexit", a-t-elle ajouté. "Et je parlerai de la manière avec laquelle le Royaume-Uni saisira ces opportunités, parce que mon ambition pour le Royaume-Uni est que nous devenions un leader mondial du libre échange".

Un partenariat avec la Chine

Theresa May, investie en juillet après la démission de David Cameron, a indiqué qu'elle s'entretiendrait avec le président chinois Xi pour "développer le partenariat stratégique" entre les deux pays, évoquant un "âge d'or dans les relations sino-britanniques". Elle devrait également aborder le projet controversé de construction de deux réacteurs nucléaires par EDF sur le site britannique d'Hinkley Point, dont l'investissement est financé à un tiers par l'entreprise chinoise CGN.

Alors que le gouvernement de Theresa May a déclaré vouloir "examiner avec soin" le projet, l'ambassadeur chinois à Londres a exhorté début août le Royaume-Uni à donner son feu vert "le plus tôt possible", laissant entendre que les relations entre les deux pays souffriraient dans le cas contraire.

