A six jours de la primaire de la droite, la percée Fillon

Il perce. Le troisième homme voudrait devenir le deuxième... Incontestablement, à six jours du premier tour de la primaire, le 20 novembre, il se produit un "effet François Fillon" qui grimpe dans les sondages. Selon la dernière enquête mensuelle Kantar Sofres-OnePoint pour RTL, LCI et Le Figaro*, publié ce lundi 14 novembre, l'ancien premier ministre bondit de sept points à 18% des intentions de vote, Nicolas Sarkozy obtiendrait 30% (+ 2 points) et Alain Juppé 36%, soit une chute de six points sur un mois. Derrière, Bruno Le Maire, un temps au coude à coude avec François Fillon, n'est plus crédité que de 9% des suffrages (- 2 points).

Le corps électoral, l'une des données de la primaire

Ce résultat est basé sur l'hypothèse « moyenne » où 3,9 millions d'électeurs iraient voter à la primaire. En cas d'hypothèse «restreinte» (2,3 millions d'électeurs), Alain Juppé avec 35% des intentions de vote serait talonné par Nicolas Sarkozy (35%) et François Fillon obtiendrait 20% en progression de... dix points. On le voit, rien n'est joué. Et si François Fillon continue de grappiller des voix, essentiellement aux dépens d'Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, dont le « fan club » est plus stable, peut rêver de débouler en tête au soir du premier tour.

En attendant, toujours selon cette dernière enquête Kantar Sofres OnePoint, au second tour, dans l'hypothèse « moyenne », Alain Juppé l'emporterait avec 59% des voix devant Nicolas Sarkozy (41%). Dans l'hypothèse « restreinte », le maire de Bordeaux gagnerait avec 57%.

les primaires comment à mobiliser les troupes à droite et au centre

Quand on rentre plus en détail dans le sondage, on se rend compte que la « chute » d'Alain Juppé est étroitement corrélée à la diminution des intentions de vote à la primaire de la part de l'électorat de gauche. Les sympathisants de gauche ne sont plus en effet que 11% à avoir l'intention de se déplacer pour voter à la primaire de la droite contre 14% un mois plus tôt. A l'inverse, chez les sympathisants « Les Républicains » les intentions passent de 20% à 24%, chez ceux de l'UDI et de 16% à 24% et chez ceux du MoDem. Or, « L'effet Fillon » se mesure surtout chez les proches de l'UDI où il gagne 15 points.

A noter que dans un autre sondage Harris Interactive pour France Television l'émission politique »**, paru également ce 14 novembre, Avec 39% des intentions de vote au 1er tour de la Primaire, Alain Juppé recule d'un point par rapport au 26 octobre. Il reste cependant en tête devant Nicolas Sarkozy (31%), stable par rapport à l'enquête précédente, alors que ce dernier voyait les intentions de vote en sa faveur se réduire depuis mi-septembre. François Fillon bénéfice là aussi d'une forte progression en étant désormais crédité de 17% des intentions de vote, soit une hausse de 3 points en deux semaines et de 7 points depuis mi-septembre, alors que Bruno Le Maire, avec 7%, perd 3 points depuis le 26 octobre. Avec 4% d'intentions de vote (+1 point en 2 semaines), Nathalie Kosciusko-Morizet devance Jean-François Copé (1%, stable) et Jean-Frédéric Poisson (1%, stable).

Manifestement en tout cas, il y a enfin un « effet primaire de droite », le rendez-vous semble d'un coup mobiliser les troupes après des semaines de désintérêt. 13% des Français déclarent vouloir participer à la primaire de la droite, cette proportion atteint même 31% parmi les sympathisants de la formation "Les Républicains". A cet égard, les sept candidats, et surtout les favoris, ont vraiment intérêt à ne pas se « rater » lors du derniers débat sur France 2 le 17 novembre.

*Sondage réalisé auprès d'un échantillon de 8.019 personnes inscrites sur les listes électorales, dont 714 tout à fait certaines d'aller voter à la primaire

** Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 975 inscrits sur les listes électorales déclarant qu'ils iront certainement voter à la Primaire de la droite et du centre, issus d'un échantillon de 8.011 personnes,