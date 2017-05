Barack Obama soutient Emmanuel Macron

Il y avait eu "un appel amical" fin avril au cours duquel il lui avait souhaité "bonne chance". Il y a désormais la vidéo, dans laquelle l'ancien président américain Barack Obama apporte ouvertement son soutien à Emmanuel Macron. Dans ce court message d'une minute, sous-titré en français, diffusé jeudi sur Twitter par le compte officiel du candidat d'En Marche! et sur son site de campagne (où il a été vu plus de 2,3 millions de fois), l'ex-POTUS (president of the united states) déclare :

« J'ai toujours été reconnaissant de l'amitié du peuple français et du travail que nous avons accompli ensemble quand j'étais président des Etats-Unis. Je n'ai pas l'intention de m'impliquer dans beaucoup d'élections, maintenant que je ne me présenterai plus en tant que candidat. Mais l'élection française est d'une importance capitale pour l'avenir de la France et les valeurs que nous chérissons, parce que la réussite de la France importe au monde entier.

J'admire la campagne qu'Emmanuel Macron a menée. Il a défendu des valeurs libérales [progressistes, ndlr]. Il a mis en avant le rôle important que la France joue dans l'Europe et dans le monde. Il s'est engagé pour un avenir meilleur pour les Français. Il s'adresse à leurs espoirs, et non à leurs peurs. Et j'ai récemment eu le plaisir de parler avec Emmanuel de son mouvement et de sa vision pour l'avenir de la France.

Je sais que vous faites face à de nombreux défis et je veux que tous mes amis en France sachent à quel point je veux votre réussite. Parce que cette élection est trop importante, je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron pour aller de l'avant. En marche. Vive la France », conclut l'ancien président démocrate.

Le favori du second tour a répondu "merci".