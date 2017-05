Débat Macron-Le Pen : la presse étrangère abasourdie par la violence des échanges

Le duel télévisé entre les deux derniers candidats à l'Elysée a été très commenté par la presse internationale. La violence des échanges entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a notamment suscité des commentaires parfois emprunts de dépit. Pour le Wall Street Journal, "ce débat en face à face mercredi entre les candidats à la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'est rapidement transformé en attaques réciproques". Pour le journal économique américain, la candidate du Front national a été la grande la perdante du débat.

Du côté du New-York Times, le duel "ressemblait plus à une empoignade que l'on peut trouver dans une émission de télévision américaine qu'à une discussion raisonnée comme les Français ont l'habitude de voir". Le journal américain ajoute que "c'était un violent combat verbal. Les deux ont été agressifs, se sont coupés la parole...".

Sur le site Politico, le journaliste Nicholas Vinocur constate que Le Pen et Macron "se sont opposés dans un débat houleux". Cette émission "a souligné tous les désaccords allant de l'éducation à l'Union européenne" entre les deux prétendants à la magistrature suprême. Pour le site d'information américain, "même si Macron a marqué des points, apparaissant comme étant plus précis sur ses propositions, cela ne devrait pas suffire à convaincre les indécis".

L'Europe regrette la violence... et la qualité des présentateurs

En Europe, Macron est souvent montré comme le gagnant de cette bataille. Pour illustrer ce point de vue, Le Financial Times n'a pas manqué de souligner les confusions de Marine Le Pen dans ses attaques à l'encontre du candidat d'En Marche!. "Marine Le Pen est apparue confuse parfois sur les politiques industrielles. Quand elle mélange SFR, un opérateur de téléphonie mobile, et Alstom, un équipementier racheté par Général Electric, M. Macron lui répond : 'l'un fabrique des téléphones, l'autre fabrique des turbines'".

En Belgique, le grand quotidien Le Soir a qualifié la soirée de "triste spectacle" sur sa Une rappelant que "le débat présidentiel fût d'une violence inouïe".

Du côté des Suisses, le Temps a insisté sur l'animosité qui régnait sur le plateau en qualifiant le duel de "débat le plus violent de la Ve République". Pour le quotidien helvétique, Emmanuel Macron a mené le débat "si l'on s'interroge sur la capacité à rassembler". En revanche, la candidate du Front national "a dominé en matière d'agressivité". Le journal rappelle enfin que "les codes de ce débat télévisuel ont explosé sous les coups de Marine Le Pen dont les sourires narquois, voire les éclats de rire, trahissaient le mépris de son rival". A la Tribune de Genève, on trouve qu'Emmanuel Macron "n'a pas été excellent ni surdominateur, mais il est apparu outillé et cohérent. Au contraire de Marine Le Pen, très confuse, agressive et qui a montré ses limites".

En Espagne, le grand quotidien El Pais a souligné que ce duel était "un combat anormal, asymétrique. L'escrime contre la lutte libre, le fleuret contre le marteau, les arguments contre l'émotion". Pour El Mundo, "Macron a mis à nu Le Pen" en insistant sur ses incohérences. "D'une certaine façon, Le Pen prévoit sa défaite électorale et tente de s'ériger en future cheffe de l'opposition."

Enfin le journal allemand Die Weilt a surtout insisté sur l'attitudes des deux journalistes Christophe Jakubyszyn et Nathalie Saint-Cricq qui seraient l'une des causes du mauvais déroulement de l'émission. "Si le débat a déraillé dès la première minute, cela est également dû aux deux présentateurs qui en méritaient à peine le nom," souligne le journal conservateur.

