Ecosse : le Parlement valide un nouveau référendum d'indépendance

Le Parlement écossais s'est prononcé mardi en faveur de l'organisation d'un nouveau référendum sur l'indépendance entre l'automne 2018 et le printemps 2019, une fois les conditions du Brexit connues. Le vote, dont l'issue ne faisait guère de doute, est conforme aux souhaits de la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, dont l'argument principal est que le Brexit a changé la donne, deux ans et demi après la défaite du "Yes" par 55% des voix contre 45%.

Lire aussi : En cas de Brexit, un référendum écossais ouvrirait une crise pour l'UE

"Pas le bon moment", pour Theresa May

L'Angleterre et le Pays de Galles ont en effet voté en majorité pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne le 23 juin dernier, tandis que l'Ecosse et l'Irlande du Nord se sont prononcés contre.

Le vote, acquis par 69 voix pour et 59 contre au Parlement d'Edimbourg grâce à la majorité indépendantiste, donne mandat à Nicola Sturgeon pour solliciter l'autorisation au Parlement de Westminster de préparer la tenue d'un référendum. Theresa May a déjà fait savoir qu'elle jugeait que ce n'était "pas le bon moment" pour un référendum en Ecosse, et a en théorie le pouvoir de bloquer l'initiative.

Lire aussi : Ecosse : Brexit ou indépendance ? Pas si simple...

La carte du calendrier

Mais s'opposer au vote du Parlement écossais serait compliqué à assumer sur le plan politique. Revendiquant "un mandat démocratique incontestable", Nicola Sturgeon répète que ce serait "totalement inacceptable".

A défaut d'entraver le processus, Theresa May pourrait chercher à devenir maîtresse du calendrier en repoussant au maximum la date d'un nouveau référendum, au-delà de la sortie effective du Royaume-Uni de l'UE. Nicola Sturgeon a d'ores et déjà fait savoir qu'elle serait "ouverte à la discussion" sur ce point.

(Avec AFP)