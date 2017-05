Présidentielle : un débat sous haute tension entre E. Macron et M. Le Pen

Par Jean-Christophe Catalon, Audrey Fisné, Robert Jules, Laurent Lequien et Grégoire Normand.

Point d'orgue de l'élection présidentielle, le débat de l'entre-deux-tours se tient ce mercredi soir à 21 heures sur TF1 et France 2. Pendant près de deux heures et demie, les finalistes du scrutin, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vont pouvoir défendre leur programme autour de douze de thèmes: de l'éducation à l'Europe en passant par la sécurité. Les questions ne leur ont pas été soumises à l'avance.

Le tirage au sort a désigné la candidate du Front national pour s'exprimer en premier. Il reviendra au leader d'En Marche! de conclure la soirée. Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn, respectivement chefs du service politique de France 2 et de TF1, auront la charge de veiller au respect du temps de parole entre les deux candidats.

Depuis l'annonce des résultats du premier tour le 23 avril, plaçant Emmanuel Macron (24,01%) en tête devant Marine Le Pen (21,30%), l'ex-ministre de l'Économie est donné vainqueur d'une large majorité dans les sondages. Il faut dire que, dès l'annonce des résultats, le candidat d'En Marche! a reçu le soutien immédiat de François Fillon (20,01%), Benoît Hamon (6,36%) et de leur famille politique respective. Seul Jean-Luc Mélenchon (19,58%) s'est gardé de donner une consigne et a laissé les militants de la France insoumise décider. La plupart ont choisi l'abstention.

Mais Emmanuel Macron a aussi fait l'objet de vives critiques, notamment sur son dîner à la brasserie parisienne de La Rotonde. Aurait-il crié victoire trop vite ? De son côté, Marine Le Pen s'est montrée plus offensive, en misant sur le terrain. Présente sur le marché de Rungis deux jours après le premier tour, la candidate FN a court-circuité son rival en déplacement à Amiens jeudi lors d'une visite à l'usine Whirlpool, menacée d'être délocalisée en Pologne. Malgré un accueil froid par les ouvriers, Emmanuel Macron n'a pas flanché dans les échanges.

Enfin, fait notable de ces derniers jours, le ralliement à Marine Le Pen du candidat de Debout la République : Nicolas Dupont-Aignan. Fort de son score de 4,7%, le député de l'Essonne a obtenu de Marine Le Pen le poste de Premier ministre contre son soutien.

