Fillon prêt à faire entrer des membres de la "Manif' pour tous" dans son gouvernement

Le mouvement conservateur a contribué à l'organisation du rassemblement du 5 mars place du Trocadéro, à Paris, qui a conforté la position du candidat à la présidentielle alors fragilisé par des défections en série liées à l'affaires des emplois potentiellement fictifs dont auraient bénéficié son épouse et deux de ses enfants. (Crédits : Reuters)

Le candidat des "Républicains" a loué la "fierté" et "l'attachement aux traditions" du mouvement opposé au mariage pour tous. Il a qualifié d'"insupportable" la tendance d'"une partie des commentateurs et des élites politiques de classer les Français et de jeter une forme de discrédit sur certains d'entre eux".