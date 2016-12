Journal de campagne : Cambadélis "recadre" la primaire du PS, Valls donné favori

A 136 jours de la primaire, Haris Interactive a réalisé un nouveau sondage dans le cadre de « L'Emission politique » diffusée sur France 2 - qui reçoit ce jeudi 8 décembre Benoit Hamon - sur les intentions de vote à la primaire du PS et de ses alliés, auprès d'un échantillon de 541 personnes se déclarant certaines d'aller voter.

La structure des électeurs montre une mobilisation majoritaire de sympathisants de gauche (63%), mais également de proches de la droite et du centre (13%), de personnes sans préférence partisane (12%) ainsi que de sympathisants FN (7%). Au sein de la gauche, la dispersion s'établit de la sorte :



46% de sympathisants socialistes, 11% du Parti Communiste/de la France Insoumise, 5% d'EELV .Les proches d'En Marche d'Emmanuel Macron représentent, de leur côté, 3% de l'électorat déclaré aujourd'hui.

Valls en tête des intentions de vote, y compris chez les sympathisants socialistes

S'agissant des intentions de vote - alors que toutes les candidatures ne sont pas encore connues et arrêtées, notamment celle de Vincent Peillon, pas encore officielle-, à ce stade, Manuel Valls semble se détacher.



Crédité de 45% des intentions de vote, l'ancien Premier ministre devance nettement l'ancien Ministre de l'Économie et l'ancien Ministre de l'Éducation nationale. Arnaud Montebourg (28%) et Benoit Hamon (11%) semblent donc distancés.... Ils le sont d'ailleurs encore plus auprès des sympathisants socialistes qui souhaitent participer à la primaire : 62% penchent en faveur de l'ancien Premier ministre, contre 25% pour Arnaud Montebourg et 8% pour Benoît Hamon.



Cependant, auprès des sympathisants de gauche non socialistes, les deux favoris font jeu égal (29% pour Manuel Valls et 28% pour Arnaud Montebourg).

Trois exclus de la primaire du PS et de ses alliés

Jean-Christophe Cambadélis, Premier secrétaire du PS, intervenant ce jeudi 8 décembre, a décidé d'écarter trois candidats à la primaire du PS et de ses alliés :

On ne peut pas accepter Nouvelle Donne et M. Larrouturou, le MRC de Bastien Faudot [Mouvement républicain et citoyen], ni le MdP de Sébastian Nadot [Mouvement des progressistes]. Pour une raison toute simple, leur candidature se fait dans un cadre un peu précipité. Et leur désir de souscrire à la BAP [Belle alliance populaire, organisatrice de la primaire de la gauche] est pour nous un tout petit peu tardif.

En revanche le Premier secrétaire a indiqué avoir « envoyé une lettre à Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron pour leur demander de rejoindre la primaire de la gauche, je crois que c'est nécessaire au regard des enjeux pour le pays et pour la gauche."