Journal de campagne : Fillon commente l'éventualité Valls, le dossier Poisson sème la zizanie

Alors que le démantèlement de la "jungle" de Calais a commencé, Nicolas Sarkozy a critiqué l'action du gouvernement. " Quand j'ai quitté la présidence de la République, il y avait moins de 1.000 migrants, aujourd'hui, on parle de 11.000. On ne démantèle rien du tout. On prend 11.000 malheureux là, on les repartit en France. On va leur donner des papiers? Je ne comprends pas la politique du gouvernement ", a commenté l'ancien chef de l'Etat sur France 5.

Invité sur BFM TV lundi soir, François Fillon, son ancien Premier ministre a commenté l'éventuelle candidature de Manuel Valls à l'élection présidentielle. "Je savais que Nicolas Sarkozy serait candidat (à l'élection présidentielle de 2012, NDLR), et j'ai toujours pensé qu'un Premier ministre ne pouvait pas se présenter contre le président de la République qu'il a servi parce que ça aboutit à l'échec assuré des deux", a-t-il déclaré.

Désaccord Le Maire-NKM sur le cas Poisson

A droite toujours, la bourde de Jean-Frédéric Poisson, qui avait évoqué l'influence des "lobbies sionistes" sur la campagne d'Hillary Clinton, la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, continue de faire des vagues. Dimanche, Bruno Le Maire, le député LR candidat à la primaire de la droite, a estimé que saisir la Haute autorité de la primaire pour des propos controversés de son adversaire se résumait à du " ramdam " inutile.

" Je condamne avec la dernière fermeté les propos de Jean-Frédéric Poisson. Mais ce n'est pas à moi d'exclure, c'est aux électeurs de trancher et de décider ", a expliqué Bruno Le Maire sur France Info/France Inter/Le Monde, précisant qu'il n'avait pas demandé de sanction contre le président du parti chrétien-démocrate (PCD).

" Ce qui est planqué et ce qui est faux-cul c'est d'aller saisir la Haute Autorité, d'en faire tout un ramdam... qu'est-ce qui va déboucher derrière ? Rien. Ce n'est pas à moi de faire la morale à la place des uns ou des autres ", a-t-il poursuivi. Vendredi, Nathalie Kosciusko-Morizet avait saisi la Haute Autorité de cette primaire pour qu'elle se "prononce" sur le respect de la charte de celle-ci par Jean-Frédéric Poisson, après ses propos très controversés.