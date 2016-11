Présidentielle 2017 : Fillon fait main basse sur "Les Républicains"

François Fillon, le vainqueur de dimanche, n'aura pas perdu de temps. Comme le prévoyaient les statuts de la primaire de la droite, il avait la haute main pour réorganiser le parti « Les Républicains ». Il s »y est employé dès mardi, plaçant ses fidèles aux postes clés... et n'oubliant pas ses rivaux de la primaire. L'objectif est bien que le parti soit en ordre de bataille pour la présidentielle d'avril 2017... et les législatives qui suivront en juin.

Les postes clés, d'abord. Ils reviennent à des fillonistes pur jus.

Accoyer, Stéfanini, Larcher... Les fillonistes aux postes clés

Ainsi, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer qui devient secrétaire général, c'est-à-dire le vrai patron du parti, derrière François Fillon bien entendu. Il sera secondé par une secrétaire générale adjointe, Annie Genevard, députée du Doubs.

Patrick Stéfanini, lui, ce vieux routier des campagnes du RPR, et qui fût justement le directeur de campagne de François Fillon, remplace le très sarkozyste Frédéric Péchenard, à la direction générale du parti. A priori, c'est lui aussi qui devrait piloter la future campagne présidentielle de François Fillon.

Autre filloniste historique, le député de Paris Jean-François Lamour va occuper à la place de Christian Estrosi, le poste stratégique de responsable de la commission d'investiture.

Un "comité politique" qui ratisse large

Quant à un autre fidèle, Gérard Larcher, président du Sénat - et déjà pressenti pour occuper le poste de premier ministre en cas de victoire de François Fillon à l'Elysée - , il devient président du « comité politique » où l'on retrouve plusieurs des anciens candidats à la primaire ou leurs proches. Ainsi, participeront à ce « comité politique », Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-Frédéric Poisson et Jean-François Copé. Si Alain Juppé n'en sera pas , sa plus proche adjointe à Bordeaux, Virginie Calmels y a été nommée. Du côté Sarkozy, on retrouvera François Baroin, Christian Jacob ou encore Gérald Damanin. Proche de Bruno Le Maire, Thierry Solaire, grand ordonnateur de la primaire, siègera aussi au comité politique. En revanche, on remarque les absences de ... Bruno Le Maire et de Valérie Pécresse, qui a eu le tort de lâcher Fillon pour Juppé. Mais tout ce petit monde pourrait rejoindre l'équipe de campagne début 2017. Ce qui pourrait aussi être le cas du sarkozyste Eric Woerth.

Bien entendu, des fillonistes participeront aussi à ce comité politique, notamment Bruno Retailleau le « patron » des sénateurs « Les Républicains ».

A noter que Laurent Wauquiez, proche de Nicolas Sarkozy et qui assurait l'intérim de la direction du parti jusqu'ici, a été nommé à une très honorifique fonction de « premier vice-président » du parti.... Mais pas loin de lui, il aura la très filloniste Isabelle le Callennec, « deuxième vice-présidente » et l'une des étoiles montantes du parti.

