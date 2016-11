Journal de campagne : Fillon l'emporterait largement, selon un sondage

Nicolas Sarkozy misait sur un nombre restreint de votants au premier tour de la primaire de droite pour passer au second. Mais c'est raté. Avec 4 298 097 votants au premier tour, la primaire de la droite et du centre a attiré un nombre très important d'électeurs. C'est plus qu'à gauche en 2011 où 2,6 millions de personnes s'étaient déplacées pour voter. Au total, François Fillon a donc obtenu 1.890.266 voix, devant Alain Juppé qui en a récolté 1.224.855, selon la haute autorité de la primaire. Nicolas Sarkozy est arrivé troisième avec 886.137 voix. A noter que Jean-François Copé, bon dernier du scrutin, a récolté 12.787 voix, soit à peine plus que les bulletins blancs et nuls (9.883).

Fillon gagnerait largement dimanche

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, iTélé et Sud Radio, François Fillon devancerait très largement Alain Juppé dans les intentions de vote au second tour de la primaire de la droite et du centre dimanche. Environ 65% des votants choisiraient François Fillon, contre 35% pour Alain Juppé. Cet écart très important reflète le poids des soutiens qui ont rejoint François Fillon : Nicolas Sarkozy (20,7 % des voix au premier tour) et Bruno Le Maire (2,4 %). Sans surprise, les électeurs de l'ancien chef de l'Etat votent massivement pour François Fillon : ils seraient 78 % à choisir son ancien premier ministre, selon l'Ifop. De son côté Alain Juppé ne peut compter que sur les maigres reports de Nathalie Kosciusko-Morizet (2,6 %) et de Jean-François Copé (0,3 %).

Un majorité de Français rejette Fillon et Juppé

Si, comme on a pu le constater dimanche dernier, les proches de la droite et du centre plébiscitent François Fillon et Alain Juppé, en revanche, plus globalement, une majorité de Français est opposée à leurs programmes respectifs, selon un sondage Elabe. Et c'est même le projet de François Fillon qui suscite le plus l'opposition des sondés (56 %) devant celui du maire de Bordeaux (52 %). L'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy recueille à l'inverse 42 % d'avis favorables, contre 46 % pour Alain Juppé.

Alain Juppé semble plus apprécié par les Français : le maire de Bordeaux est perçu comme le finaliste de la primaire qui « comprend le mieux les gens » (48 % contre 41 %) et qui « a le plus les qualités » pour être président (46 % contre 43 %). François Fillon est, lui, perçu comme « le plus honnête » des deux (55 % contre 35 %). Mais les Français semblent déjà s'être fait une raison : à quatre jours du second tour de la primaire, ils estiment déjà que c'est François Fillon qui a le plus de chance d'être élu à l'Élysée en 2017 (57 %, contre 34 % pour Alain Juppé).