Journal de campagne : Hollande au plus bas dans les sondages

La popularité de François Hollande ne cesse de chuter dans les sondages depuis les attentats du 13 novembre 2015. Selon un sondage BVA pour Orange publié jeudi, le chef de l'Etat a encore perdu de 3 points en octobre, pour atteindre son plus bas niveau de bonnes opinions depuis son élection (15 %). Il perd cette fois 8 points, à 46 %, auprès des sympathisants du Parti socialiste et 5, à 34 %, de l'ensemble de la gauche, selon cette enquête. Par ailleurs, seuls 11 % des Français souhaitent qu'il se représente pour un second mandat.

Le Premier ministre Manuel Valls connait quant à lui un léger regain de popularité, avec 28 % (+2) d'opinions favorables, contre 71 % (-1) de mauvaises. Le Premier ministre perd en revanche un point auprès des proches du PS à 59 %, et gagne plutôt à droite (+4 auprès des sympathisants LR). La politique du gouvernement n'est jugée ni juste (78 %) ni efficace (86 %) par huit Français sur dix, contre 20 % et 12 % d'un avis contraire.

Juppé candidat : ça se précise

A droite, Alain Juppé consolide sa position, loin devant les autres candidats à la primaire, selon la même enquête. Avec 47 % de bonnes opinions, il campe en tête du classement des personnalités de droite, loin devant Nicolas Sarkozy (20 %, +1), à moins de quatre semaines du premier tour de la primaire. Seuls 18 % des personnes interrogées souhaitent que l'ancien chef de l'Etat soit le candidat des Républicains, alors que 79 % sont défavorables à une nouvelle candidature en 2017.

Un autre sondage, Harris Interactive pour France Télévisions, place Alain Juppé en tête au premier tour de la primaire de la droite avec 40 % des intentions de vote, contre 31 % pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République est en recul de 3 points par rapport à la semaine dernière. Les deux favoris à la primaire restent loin devant l'ancien Premier ministre François Fillon qui bénéfice de 14 % des intentions de vote (+1 point en une semaine) et Bruno Le Maire de 10 % (+3). Avec 3 % d'intentions de vote, Nathalie Kosciusko-Morizet devance Jean-François Copé (1 %) et Jean-Frédéric Poisson (1 %), qui ferment la marche. Au second tour de la primaire, Alain Juppé l'emporterait avec 58% des voix, soit une progression de 4 points en une semaine.

Le Pen battrait Hollande en cas de second tour

Autre baromètre, celui d'Ifop-Fiducial pour Paris Match, iTélé et Sud Radio qui dresse plusieurs hypothèses sur le premier et second tour de l'élection présidentielle. Et patatras pour les tenants de la ligne social-libérale à gauche : ni François Hollande, ni Manuel Valls, ni Emmanuel Macron ne seraient en capacité de se qualifier pour le second tour de la présidentielle. Ils seraient même battus au premier tour par Jean-Luc Mélanchon dans de nombreux cas de figure. Dans tous les cas, en revanche, Marine Le Pen est au second tour.

En plus, le baromètre Ifop-fiducial a réalisé trois simulations de second tour où la candidate du Front national affronterait Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Hollande - même si ce dernier serait éliminé dans tous les cas de figure au premier tour selon le même baromètre... Mais là encore patatras pour la gauche, la candidate du Front national l'emporterait contre François Hollande avec 51 % des voix. En revanche elle s'inclinerait contre Nicolas Sarkozy (58 % contre 42 % des voix), et très largement contre Alain Juppé (68 % contre 32 %).