Journal de campagne : Juppé grimpe dans les sondages et Sarkozy s'en prend aux enseignants

La primaire de droite est-elle pliée ? Assurément non car la politique est loin d'être une science exacte. Mais, il est exact qu'au lendemain du premier débat TV sur TF1 le 13 octobre dernier, Alain Juppé semble avoir creusé l'écart avec les autres concurrents, y compris Nicolas Sarkozy, si l'on en croit les résultats du baromètre Odoxa pour l'Express, la presse régionale et France Inter (échantillon de 1.000 personnes).

Juppé progresse dans l'électorat de droite

Mais attention, cette enquête n'est pas réalisée auprès des seuls sondés certains d'aller voter à la primaire de la droite. De surcroît, elle porte sur la « cote d'adhésion » ce qui n'est pas forcément synonyme d'intentions de vote. Dans ce contexte, après le premier débat télévisé, La cote d'adhésion d'Alain Juppé passe de 40% à 44% auprès des Français et de 68% à 73% auprès des seuls sympathisants de droite. Nicolas Sarkozy, gagne lui un point (58%) chez l'électorat de droite.

Mais la compétence d'Alain Juppé s'est surtout affirmée sur les questions économiques, 47% des Français jugent maintenant qu'il est le mieux armé, contre 40% avant le débat. En revanche, Nicolas Sarkozy recule d'un point de 19% à 18%. Chez les seuls électeurs de droite, Alain Juppé a complètement renversé la tendance. Avant le débat, ces derniers le trouvaient inférieur à Nicolas Sarkozy sur les sujets économiques (39% contre 27%). Il devance désormais l'ancien président de la République grâce à un bond de 20 points (47% contre 29%).

A gauche, les choses ne s'arrangent pas pour François Hollande. 84% des sondés, ont une mauvaise opinion du président de la République, soit la même proportion qu'en septembre. Quant à Manuel Valls, il obtient un score un peu meilleur avec 28% d'opinions positives... mais en novembre 2015, il était encore crédité de 43% de bonnes opinions.

Sarkozy veut faire travailler plus les fonctionnaires et surtout les enseignants

Nicolas Sarkozy était l'invité de la matinale de France Inter ce mardi 18 octobre. Il a réitéré son intention de remonter le temps de travail des fonctionnaires à 37 heures « payées 37 » et il précise vouloir « revaloriser la fonction enseignante » et « augmenter la durée de présence des enseignants entre 20 et 25% ». Il s'est de nouveau engagé à diminuer le nombre des fonctionnaires - mais pas dans la police -, estimant notamment, que les collectivités locales ont été responsables de l'embauche de 150.000 nouveaux agents. Il s'est aussi défendu sur ses comptes de campagne de 2012.

Enfin, il espère que la primaire de droite permettra de clarifier les programmes. Car, selon lui, "l'échec du quinquennat de François Hollande était contenu dans les mensonges ou les compromis de la primaire de gauche de 2011".