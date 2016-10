Journal de campagne : Le Maire rame, Valls surnage et Poisson en eaux très troubles

Bruno Le Maire était l'invité jeudi 20 octobre de « l'émission politique » sur France2. Déçu par sa prestation lors du premier débat qui a opposé les 7 candidats à la primaire de la droite sur TF1 le 13 octobre, le député de l'Eure, ancien ministre de l'Agriculture, s'est attaché à redorer son blason. Ce qui s'est traduit par une succession de « piques » à l'adresse de ses concurrents. Tout le monde en a pris pour son grade. A propos des manifestations de policiers, il a considéré que «c'était une erreur de réduire les effectifs de police entre 2007 et 2012»... sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.

Le Maire ne sera pas Premier ministre

Comparé sur le plateau à un «Robin des bois à l'envers, qui prend aux pauvres pour redistribuer aux riches», Bruno Le Maire a taclé Alain Juppé, qui «supprime l'ISF et augmente la TVA». Il s'est dit aussi « très choqué » par les propos de Jean-Frédéric Poisson (lire ci-dessous).

Bruno Le Maire a assuré que s'il n'était pas désigné candidat officiel de la droite après la primaire, il n'accepter pas un poste de premier ministre : « Je critique Alain Juppé sur ses propositions, je critique Nicolas Sarkozy, je ne peux pas être leur numéro deux. Il n'y aura pas de ralliement, ni à l'un ni à l'autre». En revanche, il a été beaucoup plus flou quant à l'idée de devenir « simple » ministre.

Bruno Le Maire a par ailleurs décliné son programme économique et social : dégressivité des allocations, chômage, baisse du nombre de fonctionnaires, etc.

Poisson en eaux très troubles

Nathalie Kosciusko-Morizet a décidé de saisir la Haute Autorité de la primaire, scandalisée par les propos tenus par Jean-Frédéric Poisson, président du parti chrétien-démocrate et également candidat à la primaire de la droite. Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a lui aussi demandé une sanction « exemplaire ».

Dans un entretien à Nice-Matin, Jean-Frédéric Poisson a déclaré a propos de la candidature d'Hillary Clinton à la présidence des USA : «la proximité de Clinton avec les super-financiers de Wall Street et sa soumission aux lobbies sionistes [était] dangereuses pour l'Europe et la France»...

Valls mieux placé que Hollande ?

Qui serait le meilleur président à gauche ? Emmanuel Macron ou, dans une moindre mesure, Manuel Valls seraient mieux placés que l'actuel chef de l'Etat, François Hollande selon un sondage Odoxa réalisé auprès de 1003 personnes pour France Info publié ce vendredi 21 octobre.

49% des Français estiment que l'ex-ministre de l'Economie ferait un bon chef de l'Etat, 42% sont du même avis concernant le Premier ministre, alors qu'ils ne sont que 13% à le penser de François Hollande... Certes, mais lui a déjà été président, pas les autres.

Arnaud Montebourg, candidat à la primaire du Parti socialiste pour l'élection présidentielle, obtient un score intermédiaire, à 39%, suivi par, Jean-Luc Mélenchon (26%).

Si l'on se concentre sur les seuls sympathisants de gauche, alors Manuel Valls arrive en tête (54%), devant Arnaud Montebourg (49%), Jean-Luc Mélenchon (46%) et Emmanuel Macron (43%) et... François Hollande 27%.

A l'inverse, si l'on se concentre sur les seuls sympathisants de droite (hors Front national), Emmanuel Macron arrive largement en tête avec 67% d'avis favorables - c'est toute l'ambiguïté de sa « popularité »- , devant Manuel Valls (48%), Arnaud Montebourg (35%), Jean-Luc Mélenchon (9%) et François Hollande (5%).